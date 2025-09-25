กรมอุทยานฯ ย้ายล็อตใหญ่ ผอ.สำนักสัตว์ป่า-สำนักอุทยาน อุทยานทางทะเลเปลี่ยนหมด

เช็กชื่อด่วน! กรมอุทยาน ย้ายยกกระบิกลางดึก ผอ.สำนักสัตว์ป่า-สำนักอุทยาน หัวหน้าอุทยานทางทะเลเปลี่ยนหมด
เมื่อวันที่ 25 กันยายน นายอรรถพล เจริญชัยษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงนามคำสั่งโยกย้ายข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 33 ราย อาทิ นายลำยอง ศรีเสวก หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก วนศาสตร์ รุ่น 66 มานั่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง นายพิพัฒน์ ฉิมพลี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ.13 มานั่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) จ.ภูเก็ต มานั่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายญาณ อ้วนสิงห์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วนศาสตร์ รุ่น 78 ขึ้น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายชนกร อักษรเพ็ชร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองพนม จ.สุราษฎร์ธานี โยกมาเป็น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี นางสาวขนิษฐา พรรณบุตร นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.4 ทำหน้าที่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองพนม จ.สุราษฎร์ธานี นายเขมชาติ ช่วยเมือง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.6 ทำหน้าที่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จ.ชุมพร
นายแสงสุรี ซองทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ไปปฏิบัติราชการ สบอ.5 นายอาทิตย์ ขยันกิจ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.5 ทำหน้าที่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต ทำหน้าที่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา นายศิริวัฒน์ แสงฉวี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สบอ.3 ไปเป็น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่
นางขวัญใจ น้อยนารายณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ จ.กาญจนบุรี โยกมาปฏิบัติราชการ สบอ.7 ว่าที่ ร.ต.ศิรภพ พงษ์พุฒ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสกลุ่มงานกฎหมายกองนิติการ ไปทำหน้าที่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก นางพัชรา ปั้นพุ่มโพธิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สบอ.11 เป็น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จ.พิษณุโลก นายถิรายุ เกลี้ยงสอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จ.พิษณุโลก ไปเป็น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก และ นายพิทยา สระศรีสังข์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง ไปปฏิบัติราชการ สบอ.15
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 316-318/2568 เรื่องโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ และย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 24 กันยายน โดยให้ นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์ วนศาสตร์ รุ่น 55 ผอ.สำนักบริหารงานกลาง ไปเป็น ผอ.ทสจ.ระยอง นายอริยะ เชื้อชม วนศาสตร์ รุ่น 55 ผอ.สำนักอุทยานฯ ไปเป็น ผอ.ทสจ.ชุมพร นายสุรศักดิ์ อนุสรณ์ ผอ.ทสจ.ภูเก็ต ไปเป็น ผอ.สบอ.5 นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ วนศาสตร์ รุ่น 51 ผอ.ทสจ.ชุมพร โยกมาเป็น ผอ.สำนักอุทยานฯ
นายเฉลิม พุ่มไม้ ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นั่ง ผอ.สำนักบริหารงานกลาง นายเทอดไทย ขวัญทอง ผอ.สบอ.5 โยกมานั่ง ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป