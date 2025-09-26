‘พัฒนา’ เข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีสาธารณสุข ลั่นมอตโต้ ‘หมอไม่ล้า ประชาชนไม่รอ’ เน้นใช้ AI ลดงานแพทย์

เวลา 07.45 น. วันที่ 26 กันยายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมี นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วม
เวลา 09.09 น. รมว.สาธารณสุข และ รมช.สาธารณสุข เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำห้องทำงาน โดยยังไม่มีการลงนามในหนังสือรับตำแหน่ง เนื่องจากรอการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา
นายพัฒนา กล่าวว่า ตนยืนยันว่านโยบายใดที่เป็นประโยชน์ เป็นเรื่องดีกับประชาชน ตนพร้อมจะทำต่อ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ หรือเรื่องอื่นๆ เมื่อได้ร่วมทำงานกับผู้บริหารทุกท่านแล้ว สิ่งดีๆ ทำต่อแน่นอน ในส่วนของนโยบายที่ตนจะมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขนั้น ขอให้รอการแถลงนโยบายจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการก่อน แต่เบื้องต้นจะเน้นเรื่องนโยบายการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงการส่งเสริมป้องกันโรค การส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพ การดูแลเรื่องเวลล์เนส (Wellness) ให้สอดคล้องกับนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี อีกส่วนหนึ่งคือการดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีความเป็นอยู่ที่พร้อมออกไปดูแลสุขภาพชาวไทยอย่างเต็มความสามารถ ไปจนถึงดูแลเรื่องค่าตอบแทน แต่ในรายละเอียดต่างๆ ตนจะให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้า
นายพัฒนา กล่าวว่า แนวนโยบายของตนจะมุ่งยกระดับระบบสุขภาพใน 3 ประเด็น คือ 1.นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ทั้งการพัฒนาระบบสุขภาพที่รวดเร็ว แม่นยำและเชื่อมโยง ระบบบริหารงานสุขภาพอัจฉริยะ ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มความแม่นยำ ตั้งแต่ระดับนโยบาย งบประมาณ ไปจนถึงการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบดูแลสุขภาพเชิงรุกที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว เข้าถึงได้แบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ IoT ช่วยแบ่งเบาภาระงานบุคลากร เป็นระบบสาธารณสุขที่ “หมอไม่ล้า ประชาชนไม่รอ เชื่อมต่อทุกบริการ ผ่านเทคโนโลยี” 2.ให้ระบบสาธารณสุขไทย เป็นพลังขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศ ทั้ง Medical & Wellness Hub การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์แม่นยำ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ระดับสูง และ 3.ดูแลบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ช่วยขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศ โดยการเพิ่มกำลังคนและทีมสนับสนุน ทั้งผู้ช่วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่หน้างาน, ปรับระบบค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ตามภาระงานจริง โดยเฉพาะผู้ที่ทำงาน ในพื้นที่ห่างไกล และปรับโครงสร้างการทำงาน กฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆ ให้เหมาะกับภาระงานและเป็นปัจจุบัน ใช้เทคโนโลยีลดภาระงาน ให้บุคลากรมีเวลากับผู้รับบริการมากขึ้น
ด้าน นายวรโชติ กล่าวว่า พร้อมสนับสนุนการยกระดับการบริการและหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้ก้าวทันทุกความท้าทายด้านสุขภาพของโลกอนาคต และก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพโลก โดยสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพตั้งแต่ฐานราก คือ อสม. ด้วยการพัฒนาศักยภาพให้มีความเชี่ยวชาญ มีกฎหมายคุ้มครอง พร้อมดูแลสวัสดิการค่าตอบแทนต่าง, มีการปราบปรามการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนไทย และวางระบบดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว ให้มีการซื้อประกันสุขภาพและมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อติดตามตรวจสอบได้ รวมถึงแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวนอกระบบ เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพคนไทย และความมั่นคงของระบบสาธารณสุข
เมื่อถามว่าในวันนี้มีการสวมเสื้อสีน้ำตาล เป็นการเอาฤกษ์เอาชัยหรือไม่ นายพัฒนา กล่าวว่า “นิดหน่อย เอาฤกษ์เอาชัย 9 โมง 9 นาที ส่วนที่มีการอัญเชิญพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเข้ามาไว้ที่ห้องทำงานนั้น ก็เนื่องจากถือว่า เป็นช่วงเวลาที่ดี ที่ได้เข้ามารับใช้ประเทศ รับใช้ประชาชน จึงได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์มาเสริมเพื่อความเป็น เป็นสิริมงคล”
เมื่อถามถึงความกังวลในการทำงานกับกระทรวงหมอ โดยมีข้อสังเกตว่า รมว.ไม่ได้เป็นหมอ นายพัฒนา กล่าวว่า ตนไม่ได้กังวล แต่รู้สึกเป็นเกียรติในการทำงานกับอาจารย์หมอ บุคลากรสธ. ที่มีความรู้ความสามารถ จริงๆ แม้ตนจะไม่ได้จบการศึกษาในทางการแพทย์ แต่มั่นใจว่าจะทำงานร่วมกับทุกท่านได้อย่างดี
“การที่ไม่ได้เป็นแพทย์ อาจจะเป็นส่วนช่วยเติมเต็มให้กับการประสานงานด้านอื่นๆ ด้วยซ้ำ” นายพัฒนา กล่าว
ถามต่อว่ามีความกังวลหรือไม่ที่ต้องมาบริหารกระทรวงที่มีปัญหาเยอะ นายพัฒนา กล่าวว่า ไม่มีที่ใด ไม่มีปัญหา ตนพร้อมเข้าชน แก้ทุกปัญหาให้คลี่คลาย
ถามต่อว่า นายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ นายพัฒนา กล่าวว่า “คุณสันติ เป็นคุณพ่อ ก็ฝากฝังให้ดูแลประชาชนให้ดี และอย่าลืมคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์”
ถามว่ามีความกังวลหรือไม่ที่หลายคนมองว่าเป็นการเข้ารับมรดกต่อจาก นายสันติ อดีต รมช.สาธารณสุข แล้วจะมีการทำงานเพื่อพิสูจน์ตัวเองอย่างไร นายพัฒนา กล่าวว่า ไม่มีข้อกังวล ไม่ว่าจะเป็นใคร เมื่อมาทำหน้าที่ ก็ต้องทำให้เต็มความสามารถ จะไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน แต่จะมาช่วยทลายอุปสรรคให้กับผู้บริหารสธ.ทุกท่าน และเพื่อให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดี
เมื่อถามถึงนโยบายกัญชาทางการแพทย์จะมีการสานต่อหรือไม่ และ นายอนุทิน นายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยเรื่องนี้อย่างไร นายพัฒนา กล่าวว่า ส่วนตัวตนไม่ได้เป็นผู้ใช้กัญชาในด้านใดเลย แต่รู้ว่ามีข้อดีมากๆ เพราะเป็นการใช้สมุนไพร แต่ว่าการใช้ยาหรือสมุนไพรใดๆ ล้วนมีข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นต้องหารือดูกันอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการใดๆ ต่อไป ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ตนขอเวลาพูดคุยในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม ตนยังไม่ได้พูดคุยเรื่องนโยบายกัญชากับท่านนายกฯ
ถามถึงกรณีที่มีการจับตาการใช้เงินประมาณกลาง ปี 2568 ในโรงพยาบาลขนาดเล็ก ซึ่งอาจเป็นการบังคับให้ซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เหมาะสม นายพัฒนา กล่าวว่า ตนขอเวลาในการดูรายละเอียดเรื่องนี้ก่อน เพราะวันนี้เป็นวันแรกที่ตนเข้ามา ยังไม่ได้ดูรายละเอียดอะไร