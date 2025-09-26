งานแรกสุชาติ สั่งอุทยานฯ เร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเหตุช้างป่าเต็มที่ เร่งผลักดันงบกลางแก้ปัญหา

งานแรก สุชาติ สั่งอุทยานฯ เร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุช้างป่าเต็มที่ พร้อมเร่งผลักดันงบกลางแก้ไขปัญหาช้างป่า
จากเหตุการณ์ช้างป่าทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตในพื้นที่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)กล่าวว่า เป็นห่วง ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างยิ่ง จึง สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดต่อไป
ต่อมาเวลา 19.30 น. ของวันเดียวกัน นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ และนาย ยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ได้เดินทางไปร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ นายน้อย สงเคราะห์ อายุ 79 ปี ผู้เสียชีวิต โดยเป็นผู้แทนมอบพวงหรีดในนาม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดทส. และ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 5,000 บาท และจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2568 โดยเร็วที่สุด
ด้าน นายอรรถพล ได้กำชับไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) และอุทยานแห่งชาติทับลาน ให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าในพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มข้น จัดชุดปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อผลักดันช้างป่าให้กลับเข้าสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียซ้ำรอยอีก
นอกจากนี้ นายสุชาติ ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน โดยสั่งการให้หน่วยงานเร่งพิจารณาและผลักดันงบประมาณรายจ่ายงบกลางเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการเร่งรัดงบประมาณครั้งนี้ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงฯ ในการดูแลชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน