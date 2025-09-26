‘ตรีนุช’ รมว.แรงงาน เข้ากระทรวงวันแรก เล็งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน-อัพสกิล-สิทธิประกันสังคม ภายใน 4 เดือน

’ตรีนุช’ รมว.แรงงาน เข้ากระทรวงวันแรก เล็งดันภารกิจเร่งด่วน ลุยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน-ดันอัพ/รีสกิล-เร่งสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ภายใน 4 เดือน
เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 26 กันยายน ที่กระทรวงแรงงาน น.ส. ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ และศาลพ่อปู่ชินพรหมมา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรมว.แรงงานอย่างเป็นทางการ โดยมี นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ
น.ส. ตรีนุช กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยรัฐบาลชุดนี้ทำงานบนความท้าทายภายในช่วงเวลา 4 เดือน โดยสิ่งที่ตนตั้งใจจะดำเนินการ คือ เรื่องที่เป็นความเร่งด่วนและความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงาน ก็จะต้องรีบดำเนินการเป็นอันดับแรก โดยวันนี้ ตนจะขอพูดถึงภาพรวมการทำงาน และจะลงลึกถึงนโยบายภายในสัปดาห์หน้าหลังจากรัฐบาลแถลงนโยบายเรียบร้อยแล้ว
น.ส. ตรีนุช กล่าวต่อว่า จากสภาพปัญหาต่างๆที่มีความท้าทาย เช่น ปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ปัญหาโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงปัญหาความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
”วันนี้ทุกคนคงเห็นภาพเดียวกันว่าเราจะขับเคลื่อนอะไร ทุกวันนี้ ปัญหาเรื่องการขับเคลื่อนการขาดแคลนแรงงานมองว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน เนื่องจากกลไกธุรกิจต่างๆ จะขาดฟันเฟืองเรื่ององค์ประกอบของแรงงานไปไม่ได้“ น.ส. ตรีนุช กล่าว
น.ส. ตรีนุช กล่าวต่อว่า ในเรื่องการหาแรงงานทดแทนที่ขาดหายไป เช่น แรงงานเมียนมา ที่กระทรวงแรงงานได้มีการต่ออายุการทำงาน รวมถึงการเพิ่มจำนวนแรงงานเข้าสู่ระบบ เพื่อให้แรงงานที่อยู่นอกระบบกลับเข้าสู่ระบบมากขึ้น และการดึงแรงงานศรีลังกาซึ่งขณะนี้ได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งความเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อนำแรงงานเข้ามาทดแทน
“ตลอดจนเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงาน การอัพสกิล/รีสกิลแรงงานให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ที่สามารถพัฒนาได้ในช่วง 120 วันนี้ ซึ่งจะต้องสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเข้มข้นขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนในช่วง 4 เดือนนี้ให้เต็มศักยภาพ“ น.ส. ตรีนุช กล่าว
น.ส. ตรีนุช กล่าวด้วยว่า รวมถึงเรื่องสวัสดิการผู้ประกันตน ที่กระทรวงแรงงานต้องดูแลรับผิดชอบทุกข์สุขของผู้ประกันตนและพี่น้องแรงงานทุกคน เพื่อทำให้สวัสดิการที่มีอยู่หรือเรื่องเร่งด่วนเป็นประโยชน์ และให้ความเป็นธรรมกับแรงงาน รวมถึงเรื่องที่ยังค้างท่ออยู่ให้สามารถดำเนินการอย่างเร็วที่สุด ขณะที่ผู้ประกันตนบริเวณตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาประสบปัญหาความเดือดร้อน ตนจึงได้หารือกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อหามาตรการดูแลเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิ ตลอดจนเรื่องเงินบำนาญชราภาพ ค่าเลี้ยงดูบุตร และสิทธิทันตกรรม ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่เร่งด่วน และต้องดำเนินการภายใน 4 เดือนนี้ให้เร็วที่สุด
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยหรือไม่ น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ตำแหน่งปลัดกระทรวงถือว่ามีความสำคัญในการขับเคลื่อนกระทรวงแรงงาน ซึ่งจากที่ทราบ กระบวนการดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอนของกระทรวงแรงงานไปแล้วในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา โดยหลังจากนี้จะต้องรอว่า จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป ในส่วนของปลัดกระทรวงฯ จะเป็นท่านเดิมที่ผ่านมติครม.หรือไม่นั้น จะต้องรอดูต่อไป ว่าจะมีการพิจารณาใหม่หรือไม่ เพราะขณะนี้ไม่ได้อยู่อำนาจของกระทรวง
“ส่วนการเสนอการแต่งตั้งปลัดกระทรวง เป็นอำนาจของรัฐมนตรี ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจ เป็นขวัญและกำลังใจของข้าราชการภายในกระทรวงแรงงานเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนทำงานในช่วงที่ต้องเจอกับความท้าทายหลายเรื่อง โดยมองว่า ก็ควรจะเป็นบุคคลภายในกระทรวงแรงงาน เพราะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดในบ้าน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามกลไกกฎระเบียบในขั้นตอนต่อไป ซึ่งขณะนี้ เรื่องดังกล่าวเกินอำนาจการตัดสินใจของกระทรวงไปแล้ว จึงต้องรอดูว่ากลไกต่างๆ จะกลับมาแบบไหน” น.ส. ตรีนุช กล่าว
เมื่อถามถึงกรณีการตรวจสอบการเข้าซื้อตึก Skyy9 ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งขณะนี้ผ่านมาถึง 2 รัฐมนตรี น.ส. ตรีนุช กล่าวว่า ขอให้สบายใจ เพราะการที่จะทำอะไรจะต้องอยู่บนพื้นฐานโปร่งใสและกฎระเบียบ ซึ่งเท่าที่ทราบ ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมา โดยตนจะเข้ามาดูเรื่องการขับเคลื่อนว่ามีปัญหาหรือข้อติดขัดส่วนไหนหรือไม่ และจะต้องมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
น.ส. ตรีนุช กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม หลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว ตนจะเดินหน้ามอบนโยบายให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานอย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์หน้า โดยเบื้องต้น ตนได้เตรียมนโยบาย Quick Win ไว้แล้ว หากดำเนินการต่างๆครบถ้วนแล้ว ก็จะประกาศนโยบายกระทรวงแรงงานได้ทันทีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
เมื่อถามว่า ได้ถือฤกษ์ในการเข้ากระทรวงแรงงานวันแรกหรือไม่ เนื่องจากได้มีการขยับเวลาจาก 09.30 น. เป็นเวลา 09.10 น. น.ส. ตรีนุช กล่าวว่า ตนไม่ได้ถือฤกษ์ใดๆ ถือเป็นฤกษ์สะดวกและรถไม่ติด ฝนไม่ตก ทุกวันนี้เราต้องทำงานแข่งกับเวลา ฤกษ์ที่ดีที่สุดคือ ฤกษ์ทำงานให้กับประชาชน
จากนั้น น.ส. ตรีนุช ได้รับของที่ระลึกพร้อมพบปะกับผู้บริหารและข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, กรมการจัดหางาน, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท.
น.ส. ตรีนุช กล่าวว่า ขอบคุณข้าราชการกระทรวงแรงงานให้ต้อนรับ และได้มีโอกาสได้เข้ามาทำงานในกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวกับคนตลอดเวลา ดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้นำทัพในการขับเคลื่อนกระทรวง และตนจะทำงานไม่ได้หากปราศจากการขับเคลื่อนของข้าราชการ พร้อมยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในเรื่องการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ