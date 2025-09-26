อัครา พรหมเผ่า รมว.พม. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง เพื่อสิริมงคล
เมื่อเวลา 09.49 น. วันที่ 26 กันยายน นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ องค์พระประชาบดี ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ให้การต้อนรับ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ ได้พบปะพูดคุยทำความรู้จักผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง พม. พร้อมทั้งรับฟังบทบาทภารกิจของหน่วยงานระดับกรม 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.), กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.), กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.), กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.), กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) รวมทั้ง รัฐวิสาหกิจ 2 หน่วยงาน ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และ สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) และ องค์การมหาชน 1 หน่วยงาน คือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.