ประกันสังคมเปิดยอด มาตรา 40 ทะลุ 11 ล้านคน เดินหน้าชวนแรงงานอิสระสร้างหลักประกันชีวิต

อาชีพอิสระมั่นใจ “ประกันสังคมมาตรา 40” ครอบคลุมความคุ้มครอง ยอดสมัครพุ่งทะลุ 11 ล้านคน ชวนแรงงานอิสระรุ่นใหม่ อายุ 15 ปีขึ้นไป สมัครรับสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต
เมื่อวันที่ 26 กันยายน นางสาวบุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีแรงงานภาคอิสระที่ประกอบอาชีพพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ รับจ้าง ช่างเสริมสวย เกษตรกร ฟรีแลนซ์ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และอาชีพอิสระอื่นๆ มีส่วนสำคัญในการช่วยให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้า แต่กับไม่มีหลักประกันในยามเจ็บป่วยหรือแก่ชรา ซึ่งถ้าวันใดเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยไม่คาดฝัน มีค่าใช้จ่าย อาจกระทบเงินหมุนเวียนในบัญชี โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานภาคอิสระที่ไม่มีสวัสดิการจากนายจ้างเหมือนพนักงานประจำ โดยสปส. มีเป้าหมายขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมแรงงานอิสระ 20 ล้านคนในประเทศไทย ที่ยังไม่มีหลักประกันทางสังคมเพื่อให้มีความคุ้มครองในชีวิตและสุขภาพที่มั่นคงขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 อย่างต่อเนื่อง จนถึงเดือนสิงหาคม 2568 มีผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 11,018,243 คน
น.ส. บุปผา กล่าวต่อว่า สปส. ขอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมี “หลักประกันทางสังคม”โดยเปิดโอกาสให้แรงงานภาคอิสระที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจนถึง 65 ปีบริบูรณ์ สมัครเข้าสู่ระบบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สมัครรับความคุ้มครอง แบบไหนก็สามารถเลือกจ่ายเงินสมทบตามความเหมาะสมกับตนเองได้ถึง 3 ทางเลือก
โดยทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 70 บาท ได้รับความคุ้มครอง 3 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ทุพพลภาพ ตาย
ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ เดือนละ 100 บาท ได้รับความคุ้มครอง 4 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ
ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท ได้รับความคุ้มครอง 5 กรณี คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร
เลขาธิการสปส. กล่าวต่อไปว่า การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ก็ไม่ได้ยุ่งยากสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงมีอายุ 15-65 ปี มีสัญชาติไทย หรือหากไม่มีสัญชาติไทย ต้องมีบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย เลขหลักแรกต้องเป็น 0,6,7 ยกเว้นเลขหลักแรกเป็น 0 และหลักที่สองเป็น 0 ไม่สามารถสมัครได้ จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ไม่เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับผู้พิการก็สามารถสมัครได้ ยกเว้น ผู้พิการทางสติปัญญาที่ไม่สามารถรับรู้สิทธิของตนเอง ช่องทางการสมัครก็มีหลากหลาย โดยสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.),แอปพลิเคชั่นทางรัฐ,แอปพลิเคชั่น SSO+,แอปพลิเคชั่น LINE (@ssothai),เว็บไซต์ประกันสังคม (www.sso.go.th),สมัครด้วยตนเองผ่านระบบ e-Self Service,เครือข่ายประกันสังคม,สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 และที่เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (www.mol.go.th)
ขณะที่ช่องทางการจ่ายเงินสมทบก็สะดวกสบายหลายช่องทาง สามารถหักผ่านบัญชีธนาคาร 8 แห่ง จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการหรือชำระผ่านโมบายแอปพลิเคชันที่ร่วมโครงการกับสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งสามารถชำระผ่าน QR Code ในระบบ e-Self Service และชำระที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา สำหรับช่องทางการยื่นขอรับเงินประโยชน์ทดแทนประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ประกันตนสามารถยื่นผ่านช่องทางออนไลน์โดยเข้าสู่ระบบ e-Self Service บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) หรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ รวมถึงการส่งทางไปรษณีย์ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506
“การมีหลักประกันทางสังคมจะช่วยให้แรงงานภาคอิสระ มีความมั่งคงในชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเกิดเหตุไม่คาดผันใดๆ ก็ยังได้รับการดูแลจากสำนักงานประกันสังคม ที่พร้อมให้การสนับสนุนให้แรงงานทุกกลุ่มเข้าถึงระบบประกันสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง” เลขาธิการ สปส. กล่าวย้ำ