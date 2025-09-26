รฟม.-กทม.เร่งแก้ถนนสามเสนทรุด ยันปิดอุโมงค์สำเร็จแล้ว คาดเปิดสัญจรต้นเดือนต.ค.

‘รฟม.-กทม.’ เร่งแก้ปัญหาถนนสามเสนทรุด คาดเปิดสัญจรต้นตุลาคมนี้ ด้าน ‘วชิรพยาบาล’ เปิดบริการเต็มรูปแบบ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 กันยายน ที่อาคารเพชรรัตน์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการเขตดุสิต พร้อมด้วยนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุแสง จิตสมเกษม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขเหตุถนนสามเสนทรุดตัว ภายหลังประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำวันที่ 26 กันยายน 2568
นายเทียนชัยกล่าวว่า วันนี้ติดตามงานในส่วนของความเห็นของหน่วยต่างๆ ที่มีการเสนอมา พื้นที่ประสบปัญหาแนวทางแก้ไขและการวางแผนการต่างๆ เพื่อดำเนินการในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าในหลายเรื่อง ซึ่งมี 6 ประเด็นที่น่าสนใจ 2 เรื่องแรกเป็นมาตรการเรื่องความปลอดภัยและวิศวกรรม รวมถึงการเฝ้าระวังอาคารทั้งสองฝั่ง ถัดไปเป็นเรื่องการจัดการจราจร
นายเทียนชัยกล่าวว่า เนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดบริการเต็มรูปแบบของวชิรพยาบาล ซึ่งสถานีตำรวจนครบาลสามเสน และโรงพยาบาลได้หารือกับหน่วยงานต่างๆ ภาคีที่เกี่ยวข้องในการจัดการจราจร โดยหลักสัญจรผ่านเข้าทางโรงพยาบาลจะใช้ทางถนนสังคโลกเป็นหลัก เนื่องจากถนนสามเสนปิด ซึ่งวันนี้มีปัญหาความเข้าใจของผู้ใช้รถจักรยานยนต์อยู่บ้าง ส่วนอย่างอื่นเป็นไปด้วยความราบรื่นคล่องตัวดี ส่วนสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งน้ำและไฟปกติแล้ว อาจมีบางจุดของน้ำประปาที่มีการเบี่ยงน้ำ ทำให้น้ำประปาไหลอ่อนบ้าง ส่วนอินเตอร์เน็ตปกติแล้ว
ส่วนการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ แบ่งเป็น กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในแฟลตต่างๆ ก็ได้ประสานกับ รฟม. กลุ่มที่สองคือตึกแถว และกลุ่มที่สามคือห้องเช่า ในกลุ่มนี้ยังมีปัญหาอยู่ว่าจะตามหายังไม่เจอผู้พักอาศัยยังไม่ครบที่จะให้ความช่วยเหลือ ของสำนักงานเขตอยากให้ทุกคนมาลงทะเบียนเพื่อได้รับความช่วยเหลือให้ครบทุกคน ส่วนผู้พักอาศัยในอาคารพาณิชย์หรือห้องเช่า ให้กรอกข้อมูลในแอพพลิเคชั่นไลน์แอดของสำนักงานเขต เพื่อให้ความช่วยเหลือในการส่งน้ำและอาหารให้ผู้ได้รับผลกระทบในจุดต่างๆ
ด้านนายกาจผจญกล่าวว่า ได้กำหนดกรอบเวลา 14 วัน สำหรับแผนงานเมื่อวานนี้ (25 กันยายน) ได้มีการระดมเทกระสอบทรายและคอนกรีตลงไป ซึ่งคอนกรีตจะต้องมีระยะเว้นระยะเพื่อให้คอนกรีตมีการเซตตัวก่อนเป็นชั้นถัดไป ยืนยันว่าอุโมงค์สามารถปิดได้แล้ว มีกรอบเวลาถึงวันที่ 28 กันยายนจะถึงนี้ ส่วนสัปดาห์ถัดไปตั้งแต่ 29 กันยายนนี้จะระดมการถมทรายประมาณ 5,000 คิว คาดว่าใช้เวลา 5-7 วัน ถึงวันที่ 3 ตุลาคมนี้ จากนั้นจะเป็นห้วงระยะเวลาการทำผิวถนน และพร้อมที่จะเปิดสัญจรถนนได้ตามปกติ ทั้งนี้ มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องฝนตกอยู่บ้าง แต่ได้มีการเตรียมแผนรองรับในการระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว
นายกาจผจญบอกอีกว่า มีการปรับแผนเทคอนกรีตที่วันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเทคอนกรีต 1,000 คิว เปลี่ยนเป็นเว้นระยะการเทปูนทุก 6 ชั่วโมง รอบละ 360 คิว แล้วจะมีการเว้นระยะ เพื่อให้ปูนแต่ละชั้นเซตตัวก่อนจะทำชั้นถัดไป การทำงานในวันนี้เป็นไปตามแผนที่ได้มีการดำเนินงานไว้ ส่วนปัจจัยภายนอก เช่น ฝนตกหนัก ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีตั้งแต่พรุ่งนี้ (27 กันยายน) เป็นต้นไป และไม่รู้ว่าจะต่อเนื่องนานแค่ไหน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม มีการเตรียมแผนรองรับหากมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในการระบายน้ำออกจากจุดที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่
สำหรับแผนในการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอุดอุโมงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการเทปูนเป็นชั้นๆ เพื่อสร้างความมั่นคงของพื้นดิน จากนั้นเมื่อสร้างได้ระดับหนึ่งจะมีการเททรายลงไปผสม เพื่ออัดแน่นของชั้นพื้นผิว ซึ่งระหว่างการเททรายไปจะต้องนำโครงสร้างเหล็กเศษปูนชิ้นใหญ่ค่อยๆ นำออกมาทีละชิ้น เพื่อลดช่องว่างให้เหลือน้อยที่สุด หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการทำพื้นผิวถนนให้กลับมาสัญจรได้
ในส่วนของอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสนที่มีช่องว่างอยู่ด้านล่างของอาคาร จะมีการนำทรายมาเติมเข้าไปให้ฐานแน่นขึ้นในระดับหนึ่ง ก่อนจะนำเครื่องจักรขนาดเล็กลงไปค่อยๆ ปรับพื้นผิว
นายกาจผจญกล่าวอีกว่า ทุกอย่างยังวางใจไม่ได้ ทุกอย่างจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ
ด้าน ผศ.นพ.อนุแสงกล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดทำการผู้ป่วยเต็มรูปแบบ มีผู้ป่วยใหม่ 2,100 คน เป็นผู้ป่วยตามนัด แต่มีผู้มารับบริการ 1,500 คน ทางโรงพยาบาลบริการผู้ป่วยในหลังจากที่ลดจำนวนเตียงในการดูแลเตียงวันนี้กลับมาเปิดเต็มที่ 720 เตียง ผู้ป่วยในมีมาเข้าบริการกว่า 400 คน ส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินได้เปิดดำเนินการเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลส 14.00 น. และทยอยรับคนไข้ผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ทั้ง 4 เขต รอบๆ โรงพยาบาลแล้ว ส่วนบริการอื่นๆ พิเศษในเย็นวันนี้จะเริ่มเปิดดำเนินการ
ส่วนการดูแลรักษาพิเศษ เช่น การฟอกไตหรือการผ่าตัด ได้เปิดผ่าตัดในช่วงเช้าวันนี้ โดยมีผู้ป่วยรับการผ่าตัด 20 ราย และส่องกล้องประมาณ 5-7 ราย ขอเรียนว่าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเปิดเต็มรูปแบบแล้ว ส่วนที่เป็นปัญหาจะเป็นเรื่องการสัญจร ซึ่งจะใช้ถนนสังคโลกในการเข้ารับบริการจะต้องมีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ส่วนวันจันทร์ที่ 29 กันยายนนี้จะมีผู้ป่วยเข้ามา 3,000 คน ทางโรงพยาบาลขอเชิญชวนให้ผู้ป่วยใช้รถสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัว