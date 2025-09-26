เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย ‘เสียงภาพจากคนชายขอบในภาวะโลกร้อน’ 1-5 ต.ค.นี้
วันนี้ (26 กันยายน 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่าย Thai Climate Justice For All ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดนิทรรศการภาพถ่าย “เสียงภาพจากคนชายขอบในภาวะโลกร้อน” ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2568 ณ ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี (SIAM DISCOVERY)
ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดเวลา 13.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม โดย ผศ.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) นอกจากนี้ ยังมีการเปิดวงเสวนา
จากนั้น เวลา 14.00-15.00 น. โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผศ.บัณฑูร พานแก้ว อาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. รศ.พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ เจ้าของผลงานการปลูกพืชหมุนเวียน, ความอดอยากของชาวมานิ และ วันสถาปนาเขตวัฒนธรรมพิเศษ คุณวชิระ กรณีย์ เจ้าของผลงาน “ไปไม่ไกลเกินฝั่ง” คุณสุวิจักขณ์ ฮุ่นสวัสดิ์ เจ้าของผลงาน ลมหายใจบนกองขยะ : ความหวังของคนชายขอบในโลกที่อุณหภูมิร้อนขึ้น ดำเนินรายการ โดย ดร.กฤษฎา บุญชัย หัวหน้าโครงการ Thai climate justice for all