สธ.ห่วงประชาชนพื้นที่ถนนทรุด หวั่นกระทบคุณภาพน้ำ ส่งทีม SEhRT เก็บตัวอย่างตรวจ
วันนี้ (26 กันยายน 2568) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แสดงความห่วงใยถึงประชาชนที่อยู่บริเวนถนนทรุดตัว
สั่งการให้ทีม SEhRT ของกรมอนามัย ลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำประปา ชุมชนสวนอ้อย เพื่อประเมินคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณ ถนนสามเสน วชิรพยาบาล นอกจากจะส่งผลเรื่องการจราจรแล้ว ยังส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยตรง โดยเฉพาะสาธารณูปโภค สายไฟ สายสื่อสาร ท่อน้ำ ท่อระบายน้ำ น้ำหนักของถนนและดินที่ทรุดตัวอาจกดหรือดึงท่อจนแตกหัก รั่วซึม หรือแยกออกจากข้อต่อ อาจส่งผลให้น้ำใต้ดินหรือดินโคลนสามารถไหลย้อนเข้าสู่ท่อได้ ทำให้น้ำประปาเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนได้
พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ได้มอบหมายให้ นพ.ชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย นำทีม SEhRT ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ นำไปตรวจประเมินคุณภาพน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าน้ำประปาที่ส่งจ่ายถึงบ้านเรือนมีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค และสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด สำหรับประชาชนสามารถสังเกตน้ำประปาเบื้องต้น หากมีสี กลิ่น หรือตะกอนผิดปกติ ควรแจ้งหน่วยงานที่ผลิตน้ำประปาเพื่อตรวจสอบ สำหรับสถานราชการ สาธารณะ ให้สำรวจระบบบริหารจัดการน้ำดื่ม ระบบท่อ ถังสำรอง น้ำตู้กดน้ำ รวมไปถึงระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจสิ่งผิดปกติ