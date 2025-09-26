ชัชชาติ ปรับแผนเทคอนกรีต ซ่อมถนนทรุด เตรียมเครื่องสูบน้ำรับมือฝน
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 26 กันยายน ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า กรณีถนนทรุดบริเวณถนนสามเสนหน้าวชิรพยาบาล โดยเปิดเผย ว่า กระบวนการในการอุดจุดรอยรั่วได้ทำไปแล้วค่อนข้างกำลังดี จากการใช้กระสอบทรายลงไปก่อน และใช้คอนกรีตเทลงไป 700 คิว จะมีคอนกรีตบางส่วนที่ไหลเข้าไปในช่องที่เปิดอยู่ และเข้าไปอุด แต่ข้อดีคือสามารถลงไปดูภายในสถานีวชิรพยาบาลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ได้ เมื่อลงไปถึงจุดที่เกิดรอยเสียหายพบว่า มีจุดที่มีช่องว่างบริเวณขอบด้านบนอุโมงค์ ซึ่งได้ใช้อุปกรณ์เข้าไปอุดไว้เต็มพื้นที่ที่มีช่องว่างแล้ว
ส่วนการหยุดเทคคอนกรีต เพื่อให้คอนกรีตมีโอกาสเซตตัว เมื่อแข็งแรงดีแล้วจะเทในชั้นถัดไป ปรับจากแผนเมื่อวานนี้ที่เทไปครั้งเดียว 700 คิว เป็นการเทครั้งละ 100 คิว และมีการกำหนดจุดเทให้ชัดเจนขึ้น ด้วยการใช้ปล่องลงไปในจุดที่ต้องการ ทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นในกระบวนการอุดช่องว่าง เพื่อเสริมความมั่นคงโดยรวมสถานการณ์ดีขึ้น
พรุ่งนี้หากคอนกรีตชุดแรกแข็งตัวดีแล้วจะพยายามเพิ่มคอนกรีตเทให้หนาขึ้น จากนั้นจะเอาแบล็กซีล หรืออุปกรณ์ในการถม เช่น ทราย หินกรวด หรือดิน ลงไปตามความเหมาะสม เมื่อถึงระดับหนึ่งจะเริ่มทำสาธารณูปโภค เช่น ท่อระบายน้ำและท่อประปาที่ขาดไปจะซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้ไม่ต้องมารื้อแล้วทำใหม่อีกครั้ง ก่อนจะถมปิดแล้วมีการทำถนน ตามกำหนดการที่กำหนดไว้ในเวลา 14 วัน ทั้งนี้ไม่อย่าให้กังวลเกี่ยวกับเรื่องวันแล้วเสร็จ ขอให้ทำด้วยความรอบคอบและเรียบร้อย ส่วนตัวคิดว่าสถานการณ์ดีขึ้น ดินมีความเสถียรมากขึ้น
ส่วนสถานการณ์ฝนที่อาจจะตกลงมา นายชัชชาติกล่าวว่า ในวันนี้มีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตก แต่โชคดีที่วันนี้ฝนตกหนักแถวลาดกระบัง แต่มีเมฆก้อนหนึ่งกำลังมาแล้ว จึงเตรียมพร้อมเรื่องการสูบน้ำ และทำเขื่อนไว้รอบพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำจากผิวดินไหลลงไปในบ่อ ส่วนท่อระบายน้ำต่างๆ ได้มีการตัดออกไปหมดแล้ว และมีการดูดออกด้านข้าง ส่วนน้ำที่อยู่ในบ่อมองว่าไม่มีปัญหา กลับจะช่วยให้มีความเสถียรและเกิดความสมดุลมากขึ้น ทั้งนี้ได้เตรียมเครื่องสูบไว้ 2 แบบ เป็นเครื่องดูดของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเครื่องปั๊มจากสำนักระบายน้ำจะมีการต่อท่อเพื่อดูดน้ำลงท่อระบายน้ำ โดยอยู่ในการตัดสินใจของผู้รับเหมาว่าจะมีการสูบน้ำออกเมื่อไหร่ ได้มีการเตรียมพร้อมตามสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
ทั้งนี้ไม่น่าเป็นห่วงอะไร ยังไม่พบปัญหา ส่วนพื้นที่อาคารได้ติดตั้งตัววัด การเคลื่อนไหวของตึกยังไม่มีการแจ้งเตือนอะไร พบว่ามีความมั่นคงดีอยู่ทั้ง 2 อาคาร และการเปิดให้บริการวันนี้เป็นไปได้ด้วยดีไม่ติดขัดอะไร
นายชัชชาติกล่าวว่า ส่วนการสแกนถนนสามเสนทั้งเส้นไม่พบปัญหา ส่วนบริเวณถนนด้านหน้าที่มีผู้สื่อข่าวแจ้งมาว่าถนนมีรอยร้าว พบว่าเป็นรอยแตกร้าวเก่าชั่วคราวของฝาบ่อการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งสุดท้ายจะต้องมีการซ่อมแซมอยู่ดี ทุกอย่างดำเนินการอย่างไม่ประมาท และได้แจ้งไปยังผู้รับเหมาถึงจุดรอยต่อที่เกิดปัญหา ให้ตรวจสอบในทุกสถานี ว่าจะมีปัญหาที่สถานีอื่นด้วยหรือไม่
ด้าน รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลในช่วงเช้ามีจำนวน 1,100 คน ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ใช้บริการปกติ วันนี้ไม่ติดขัดมาก ระบบทุกอย่างทำงานได้ดี แต่การจราจรโดยรอบชะลอตัวบ้าง ส่วนการรับยายังหนาแน่นอยู่บ้าง ยืนยันสามารถรองรับผู้ป่วยได้ตามปกติ หากประชาชนที่ยังกังวลและไม่สะดวกที่จะมาสามารถติดต่อโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเพื่อให้ยา และการรักษาโอนไปยังโรงพยาบาลอื่นในสังกัดกรุงเทพมหานครได้
ส่วนประชาชนไปพักที่ศูนย์นันทนาการสวนอ้อยเหลือ 4 ครอบครัว มีเงื่อนไขในเรื่องสุขภาพอยู่บ้าง แต่ทางศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้เข้าไปดูแลได้เต็มที่ไม่พบปัญหาอะไร