กทม.รีแคป 4 วันถนนยุบ สกัดดินสไลด์เพิ่ม สกัดน้ำฝนไหลเข้าหลุม เร่งฟื้นฟูคืนผิวจราจร
เมื่อวันที่ 27 กันยายน นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการดำเนินการและมาตรการดูแลประชาชนของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังเกิดเหตุถนนทรุดบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเน้นการดูแลคลอบคลุมรอบด้าน ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัย ความเป็นอยู่ และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
มาตรการด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตดุสิต สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ ร่วมกับผู้รับจ้างโครงการฯ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งดำเนินการป้องกันดินสไลด์เพิ่มเติม โดยการเทคอนกรีตเพื่ออุดปากหลุมทางเข้าสถานีรถไฟฟ้า และหาแนวทางป้องกันน้ำฝนไม่ให้ไหลเข้าสู่หลุมที่ทรุดตัว โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงส่งสูง จัดเรียงกระสอบทรายปิดกั้นท่อระบายน้ำในจุดสำคัญใกล้เคียง เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชน ก่อนที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูและคืนผิวจราจรให้กลับมาใช้งานได้ปกติโดยเร็วที่สุดต่อไป
อีกทั้ง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ยังได้ใช้อุปกรณ์ Ground Penetrating Radar (GPR) สแกนตรวจหาโพรงใต้ดินตลอดแนวถนนสามเสน ซึ่งผลเบื้องต้นไม่พบความเสี่ยง แต่ กทม. ยืนยันจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน
นอกจากนี้ ยังจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการเดินทางเส้นทางถนนโดยรอบ ร่วมกับ สน.สามเสน และดูแลความปลอดภัยการขึ้น-ลงเรือร่วมกับกรมเจ้าท่า
การประสานงานและดูแลสุขภาพจิต
ขณะนี้ระบบน้ำประปากลับมาใช้งานได้ตามปกติ แม้แรงดันในบางจุดจะยังไม่เต็มที่ ขณะเดียวกัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 และ 38 กรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชน
ผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่ติดตามใกล้ชิด
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่วันเกิดเหตุ (24 ก.ย.68) พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (สปภ.กทม.) เฝ้าระวังด้านความปลอดภัย 24 ชม. ย้ำว่า กทม.จะสนับสนุนเต็มที่ ทั้งอุปกรณ์และบุคลากร เพื่อเร่งแก้ไขและป้องกันปัญหาในอนาคตอย่างจริงจัง
การช่วยเหลือและเยียวยาประชาชน
สำนักงานเขตดุสิต เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้รับผลกระทบทั้ง ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว อาคารพาณิชย์ และบ้านเช่า ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการเยียวยาจาก รฟม. โดยได้จัดส่งอาหาร น้ำดื่ม จัดเตรียมที่พักชั่วคราวที่ศูนย์นันทนาการสวนอ้อย เขตดุสิต รวมถึงที่พักอื่นๆ ซึ่ง รฟม. ช่วยประสานงานและรับผิดชอบดูแล
ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอรับการเยียวยาได้ที่
* หน้าห้องฉุกเฉิน อาคารเพชรรัตน์ รพ.วชิรพยาบาล
* Line@ : @Dusitbkk