สปสช. เปิดรายงานใช้งบ ‘กองทุนบัตรทอง ปี 67’ กว่า 2 แสนล้านบาท ดูแลคนไทย 47 ล้านคน เพิ่มหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด-คัดกรองโรค
เมื่อวันที่ 27 กันยายน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. กล่าวว่า ขณะนี้ สปสช. ได้มีการจัดทำรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ยังได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.nhso.go.th ของ สปสช. (คลิ๊ก https://shorturl.asia/XcDgB) เพื่อให้ประชาชน หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูผลงานตามนโยบายและการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล
ทพ.อรรถพร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในรายงานจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนบัตรทอง เช่น ปีงบประมาณ 2567 สปสช. ได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุนบัตรทอง 217,628.96 ล้านบาท (รวมเงินเดือนบุคลากรหน่วยบริการ) และงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 30 บาทรักษาทุกที่ จำนวน 5,924.41 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 223,553.37 ล้านบาท จากงบประมาณในส่วนแรกนั้น คิดเป็นงบเหมาจ่ายรายหัว อัตรา เฉลี่ยจำนวน 3,472 บาท ต่อผู้มีสิทธิบัตรทอง จำนวน 47.67 ล้านคน
“จากผู้มีสิทธิบัตรทอง 47 ล้านคนนั้น ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ 46.9 ล้านคน ความครอบคลุมสิทธิบัตรทอง ร้อยละ 99.64 รวมถึงด้านการนำงบประมาณมาดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการ เช่น ในปีงบประมาณ 2567 มีจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก (OP) 176.535 ล้านครั้ง หรือคิดเป็นอัตรา 3.754 ครั้งต่อคนต่อปี บริการผู้ป่วยใน (IP) 6.918 ล้านครั้ง หรือ คิดเป็นอัตรา 0.147 ครั้งต่อคนต่อปี บริการผู้ป่วยนอกแบบปฐมภูมิไปที่ไหนก็ได้ 10.39 ล้านครั้ง มะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ 2.44 ล้านครั้ง ผ่าตัดต้อกระจก 195,391 ครั้ง หรืออย่างบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง มีผู้รับบริการ 113,274 คน” ทพ.อรรถพร กล่าว
ทพ.อรรถพร กล่าวด้วยว่า นอกจากผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว ยังมีการนำเสนอผลงานเด่น ๆ ด้วย เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลบริการสุขภาพของหน่วยบริการทุกแห่งกับระบบเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการของ สปสช. ผ่านระบบ API เพื่อลดภาระในการบันทึกและส่งข้อมูลของหน่วยบริการ โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ส่งข้อมูลผ่านระบบ Financial Data Hub (FDH) กลุ่มที่ 2 โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด สธ. ส่งข้อมูลผ่านระบบ API สปสช. และกลุ่มที่ 3 หน่วยบริการนวัตกรรม 7 ประเภท ส่งข้อมูลผ่าน AnyPlatform เช่น เป๋าตัง, Dent Cloud หรือ A-MED
“นอกจากนี้ จะมีในส่วนของการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 เช่น การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Surgery) แผ่นปิดกะโหลกศีรษะไทเทเนียมในผู้ป่วยผ่าตัดสมอง คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมนโมแกรมและอัลตราซาวนด์ คัดกรองโรคพยาธิใบ้ไม้ตับด้วยตนเอง ฉายรังสีด้วยอนุภาคโปรตอนรักษาผู้ป่วยมะเร็ง วางแร่เฉพาะที่เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในตาและมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งที่ตา การตรวจวินิจฉัยโรคหยุดหายใจขณะหลับและรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก บริการสุขภาพสำหรับกลุ่มคนข้ามเพศ บริการรักษาภาวะมีบุตรยาก ฯลฯ” ทพ.อรรถพร กล่าว
โฆษก สปสช. กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีการนำเสนอข้อมูลสำคัญอย่างการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การอภิบาลระบบบัตรทอง ปัญหาอุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนระบบบัตรทองปีงบประมาณ 2567 ไปจนถึงแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานในปี 2568 และระยะต่อไป
“ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่ง สปสช. ได้มีการดำเนินการภายใต้การกำกับของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด) โดยยังมีข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกอีกหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ของ สปสช. เลือกที่เมนูเกี่ยวกับองค์กร จากนั้นเลือกไปที่รายงานประจำปี” ทพ.อรรถพร กล่าว