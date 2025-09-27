ผู้การช้าง ตีแผ่ กม.นิรโทษรุกป่า ช่วยผู้ยากจนไม่จริง ส่อเอื้อ‘นายทุน-ผู้มีอิทธิพล-นักการเมือง’ด้วย

ผู้การช้าง ตีแผ่ กม.นิรโทษกรรมรุก ช่วยผู้ยากจนไม่จริง ส่อเอื้อ นายทุน-ผู้มีอิทธิพล-นักการเมืองด้วย
วันนี้ 27 กันยายน พ.อ.(พิเศษ)พงศ์เพชร เกษสุภะ อดีตมือปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ชื่อดัง(ผู้การช้าง) ได้กล่าวว่า ตามที่มีนักการเมือง ของพรรคการเมืองพรรคทั้ง 2 พรรค ได้โฆษณา ชวนเชื่อไว้ในfacebook หรือtiktok หรือสื่ออื่นๆ ว่า พรบ.นิรโทษกรรมบุคคลผู้ถูกดำเนินคดีบุกรุกป่า จะช่วยเหลือเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ไร้ ทำกินเท่านั้น ไม่ช่วยเหลือนายทุน หรือ ผู้มีอิทธิพล หรือ นักการเมือง ฯลฯ
ผู้การช้าง กล่าว อีกต่อไป เป็นเรื่องไม่จริง โกหกทั้งเพบุคคลโดยทั่วไปที่มีความรู้ด้านกฎหมายบ้าง ถ้ามาอ่าน หรือ เห็น พรบ.ร่างนิรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีบุกรุกป่า ตามมาตรา 3 วรรคแรก ของพรรคการเมืองหนึ่ง ที่ร่างไว้ว่า “บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคลใด ๆ ที่ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ก่อสร้าง แผ้วถางเผาป่า ทำลายหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียสภาพป่า ตามมาตรา 4 ไม่ว่ากระทำในฐานะเป็นตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำผิดหรือผู้ถูกใช้ ซึ่งได้กระทำก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2497 จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย ให้การ กระทำนั้นไปเป็นความผิดและให้ผู้กระทำพ้นจากความผิด และความรับผิดทั้งในทางคดีอาญาทางแพ่งและทางปกครองโดยสิ้นเชิง”
และร่างพรบ.นิรโทษผู้ดำเนินคดีบุกรุกป่า ตามมาตรา 5 วรรคแรกของอีกพรรคการเมืองหนึ่ง เขียนไว้ว่า” ให้บุคคลที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาหรือฐานความผิดเกี่ยวกับการ บุกรุกยึดถือครอบครองทำลายหรือกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าในเขตป่าไม้แห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ได้ประกาศไว้ตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นเหตุเกิดตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย พ.ศ. 2541 จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับได้รับการนิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ (1) ผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินก่อนวันที่ประกาศเป็นพื้นที่สงวนหวงห้ามตามกฎหมายครั้งแรก (หมายถึงบุคคลผู้ถูกดำเนินคดีบุกรุกป่า ถ้าได้บุกรุกก่อนประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น)(2) ผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ภายหลังที่ประกาศเป็นพื้นที่สงวนหวงห้ามตามกฎหมายครั้งแรก แต่ได้รับการผ่อนผันตามมติครมเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.พ.ศ. 2541 เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าไม้ (หมายความว่าบุคคลผู้ที่ถูกดำเนินคดีบุกรุกป่า หลังจาก ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติฯลฯ เป็นบุคคลผู้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยและทำกิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือในเขตอุทยานแห่งชาติฯลฯ ตามมติครม.30 มิถุนายน 2541 แต่บุคคลเหล่านี้ได้ทําการฝ่าฝืนเงื่อนไขตามมติ ครม.30 มิ.ย.พ.ศ. 2541 ด้านป้องกันโดย ทำการบุกรุกป่าใหม่หรือขยายพื้นที่ทำกินเพิ่มเติม หรือซื้อ- ขาย ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือซื้อ-ขายในที่ดินอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น เงื่อนไขด้านป้องกันตามมติครม. 30 มิ.ย 2541 ได้เขียนไว้ชัดเจนว่า ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนตามเงื่อนไขอย่างเฉียบขาด)
ผู้การช้างกล่าวต่อไปว่าจะเห็นได้ว่า ร่างพรบ.นิรโทษกรรมทั้ง 2 ฉบับ และทั้ง 2 พรรคการเมือง ไม่ได้เขียนไว้เป็นการเฉพาะว่าเลยว่าจะให้แก่บุคคล”ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ไร้ทำกิน” เหมือนกับคำสั่ง คสช .ที่66/57 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2557 ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ ที่ระบุไว้ชัดเจนว่า “การดำเนินการใด ๆในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ จะต้องไม่ส่งผล กระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยหรือทำกินในที่เดิมๆ ในป่า” ต่างกับ ร่างทั้ง พรบ.นิรโทษกรรม ผู้ถูกดำเนินคดีบุกรุกป่า ทั้ง 2 ฉบับ ทั้ง 2 พรรคการเมือง ไม่ได้ระบุข้อความดังกล่าวไว้เลย ทำให้รู้เลยว่าทั้ง 2 พรรคการเมือง มีเจตนาซ่อน ซ่อนเร้นอำพรางกฎหมายไว้ในร่างพรบ.นิรโทษกรรม ที่จะช่วยเหลือ บุคคลที่ถูกดำเนินคดีผู้บุกรุกป่า รวมถึงนายทุน ผู้มีอิทธิพล หรือนักการเมือง ฯลฯ
ผู้การช้างยังได้กล่าวต่อไปว่าเพราะร่างพรบ.นิรโทษกรรมดังกล่าว มาตรา 3 มาตรา 5 หรือมาตราอื่นๆ ในร่างพรบ.นิรโทษกรรมดังกล่าว ใช้คำว่า “บุคคล” ไม่ใช้คำว่า “ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ไร้ที่ทำกิน ”
และ”บุคคล”ตามพจนานุกรมไทย หมายถึง บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา หมายถึง คนหรือมนุษย์ ซึ่งสามารถมีสิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ประชาชนทั่วไป นายทุน ผู้มีอิทธิพลหรือนักการเมือง ก็ถือว่าเป็นบุคคล ตาม ความหมายพจนานุกรมไทย เพราะฉะนั้น บุคคลที่ถูกดำเนินคดี บุกรุกป่า รวมหมายถึง บุคคลที่เป็นประชาชนที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขตามมติครม. 30 มิ.ย. 2541 ที่ทำการบุกรุกป่าใหม่ หรือขยายที่ดินทำกินเพิ่มเติม หรือ มีการซื้อ -ขายที่ดิน ในป่า นายทุน ผู้มีอิทธิพล นักการเมืองของพวกตัวเองด้วยฯลฯ ก็ได้รับอานิสงส์จากร่างพรบ.นิรโทษกรรมดังกล่าวด้วย
ผู้การช้างยังกล่าวต่อไปว่าถึงแม้จะอ้างว่า จะมีคณะกรรมการนิรโทษกรรม มาช่วยพิจารณา ให้ความเห็นชอบ และวินิจฉัยชี้ขาดก่อนก็ตาม แต่ก็ต้องพิจารณาตามข้อกฎหมาย เมื่อร่างพรบ.ดังนิรโทษดังกล่าว ใช้คำว่า “บุคคล “ไม่ใช้คำว่า “ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ไร้ทำกิน” ทำให้คณะกรรมการนิรโทษกรรมดังกล่าว มีอำนาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณา ให้กับนายทุน ผู้มีอิทธิพล นักการเมือง หรือ บุคคลอื่นๆ ที่ถูกดำเนินคดี ในข้อหาบุกรุกป่าได้ เพราะมีมาตรากฎหมายดังกล่าวในร่างพรบ.นิรโทษกรรมบุคคลผู้ถูกดำเนินคดีบุกรุกป่า ที่แอบเปิดช่องไว้ให้
ผู้การช้างเห็นว่า การที่พรรคการเมืองดังกล่าวโฆษณาว่าร่างพรบ.นิรโทษกรรมบุคคลที่ถูกดำเนินบุกรุกป่าดังกล่าว จะช่วยเฉพาะ “ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้ ผู้ไร้ที่ดินทำกิน ” นั้น
ขัดกับข้อความและข้อกฎหมายตามมาตรา 3 มาตรา 5 และมาตราอื่นๆในร่างพรบ. นิรโทษกรรมดังกล่าว เป็นโฆษณาเพื่อหาเสียงให้กับพรรคการเมืองของตนเองทำให้พรรคการเมืองของตนเองดูดีในสายตาประชาชนที่แท้จริงแล้ว เป็นการช่วยบุคคลที่เป็นประชาชนที่ไม่เคารพกฎหมายบุกรุกทำลายป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์จนกลายสภาพเป็นภูเขาหัวโล้นที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไป ช่วยนายทุน ผู้มีอิทธิพล หรือนักการเมืองที่เป็นพวกของตัวเอง ฯลฯ
ผู้การช้าง ยังกล่าวต่อไปว่า การโฆษณาดังกล่าว อาจจะมีความผิด ตามพรบ. คอมพิวเตอร์ 2560 มาตรา 14 ( 1 ) น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน เพราะทำให้ประชาชน เข้าใจว่า บุกรุกป่า ในวันนี้ จนถึง วันที่พรบ.ประกาศใช้ ยังไงก็ได้รับการนิรโทษกรรม และยังได้ที่ดินของรัฐที่บุกรุกคืนกลับมาอีก ทำให้ประชาชนยอมถูกดำเนินคดี เพราะการโฆษณาเท็จดังกล่าว ( 2) น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ทรัพยากรพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อันเป็นโครงสร้างพื้นฐาน อันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ เพราะทำให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้มากขึ้น กระทบกระเทือน ถึงความมั่นคงของประเทศ เพราะประชาชน จะการแย่งชิงที่ดินในป่า และบุกรุกป่ามากขึ้น มีการดำเนินคดี บุกรุกป่ามากขึ้น ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจจะขัดกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 50 (2) (3) (9 )และมาตรา 53 และอาจจะมีความผิดมาตรฐานทางจริยธรรม อย่างร้ายแรง ของสมาชิกผู้แทนราษฎร ข้อ6 และข้อ 21
ผู้การช้างยังกล่าวทิ้งท้ายว่า พฤติการณ์และกระทําดังกล่าว ของนักการเมืองผู้เสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีบุกรุกป่า ของพรรคการเมือง 2 พรรคดังกล่าว อาจจะสามารถเทียบเคียงกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ยุบพรรคหนึ่งมาแล้ว ตามคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค. 2567 และนักการเมืองผู้รับหลักการในวาระ1 วาระ 2 และวาระ3 อาจจะโดนหางเลขไปด้วย ถ้าเรื่องดังกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญต่อไป