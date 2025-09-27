ศูนย์พักพิงยัน รองรับไหว ข้าว3มื้อ-แอร์เย็นฉ่ำยันเช้า เผย รฟม.จ่อหาที่รองรับระยะยาว
สืบเนื่องกรณีเกิดเหตุ ผิวจราจรทรุดตัว บริเวณหน้าวชิรพยาบาล ถ.สามเสน เขตดุสิต ใกล้กับจุดก่อสร้างทางขึ้น-ลงที่ 4 สถานีวชิรพยาบาล (PP19) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เมื่อช่วงเวลา 07.45 น. วันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมานั้น
เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์วันที่ 4 โดยตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาจนเวลาประมาณ 02.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการหยอดคอนกรีตทีละน้อยเพื่อควบคุมการไหลและให้เซ็ตตัวตามมาตรฐาน โดยทยอยเทรอบละ 50-60 คิว เว้นระยะ 6 ชั่วโมง รวมแล้วตลอดคืนที่ผ่านมา เทปูนได้กว่า 200 คิว
โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยขณะลงพื้นที่ช่วงเช้านี้ว่า แม้เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกปริมาณ 10 มิลลิเมตร บริเวณเขตลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยทาง กทม.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบระบายน้ำ ทั้งนี้ เมื่อคืนเกิดดินสไลด์เล็กน้อยในบางจุด แต่ไม่ส่งผลกระทบโครงสร้างหลัก
บรรยากาศเวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ทยอยพักเที่ยงรับประทานอาหาร ขณะที่รถบรรทุกปูนคอนกรีตซีแพค ทยอยขับเข้าพื้นที่เพื่อเดินหน้าเทคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รฟม. รวมถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เดินสำรวจพื้นที่ ขณะเดียวกันยังคงมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาสายสื่อสาร
ขณะที่ภายใน รพ.วชิรพยาบาล มีผู้ป่วยเดินทางเข้ารับบริการค่อนข้างบางตา แม้โรงพยาบาลจะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว โดยปัจจุบันรองรับทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยถึง 720 เตียง ทั้งนี้ ผู้เข้ารับบริการส่วนมากเป็นกลุ่มที่มีหมายนัดพบแพทย์ รวมถึงตรวจเลือด เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทางโรงพยาบาล ร่วมกับ สน.สามเสน ติดป้ายประชาชาสัมพันธ์ผู้รับบริการให้เข้าอาคารทางถนนสังคโลก เป็นหลัก เนื่องจากถนนสามเสนปิดการจราจรชั่วคราวทั้งเส้น โดยวันจันทร์มีนัดหมายผู้ป่วย 3,000 ราย จึงขอความร่วมมือให้ใช้รถสาธารณะหากสะดวก เพื่อเลี่ยงรถติด
เวลา 13.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณศูนย์นันทนาการสวนอ้อย เขตดุสิต ซึ่งถูกจัดตั้งให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อมจุดบริการน้ำประปาและอาหาร รองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุถนนหน้าวชิรพยาบาลทรุดตัว ซึ่งในช่วงเที่ยงมีชาวบ้านประมาณ 6-7 คน มานั่งพักผ่อน พูดคุยรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเมนูจะเปลี่ยนไปในแต่ละวัน
น.ส.ปัทมา สุขสวัสดิ์ นักนันทนาการปฏิบัติการ ศูนย์นันทนาการสวนอ้อย เผยว่า ผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์พักพิงส่วนใหญ่ คือ คนที่ทำงานอยู่ที่รพ.วชิรพยาบาล บางคนก็อยู่เวร ไม่ได้มาพักค้างแรม บางคนก็ไป-มา เพื่อทานข้าวที่นี่
“ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบ อาจจะไม่ได้มาที่นี่ เนื่องจากทาง รฟม.ได้แบ่งไปดูแล หรือบางคนสะดวกที่จะไปพักที่โรงแรมก็มี แต่คนส่วนใหญ่จะทำงานกันตรงนี้ ก็เลยเลือกที่จะพักที่นี่“ น.ส.ปัทมาชี้
โดยเผยด้วยว่า สำนักเขตดุสิตเป็นผู้ดูแลในตรงนี้เป็นหลัก ปัจจุบันเรียบร้อยดี สามารถรองรับได้ 20 เตียง ซึ่งตอนนี้มีผู้เข้ามาเข้าพักไม่ถึง 20 คน/วัน บางคนลงชื่อแจ้งความต้องการมาแล้ว แต่อาจติดธุระไม่ได้เข้ามาพัก ส่วนวันนี้ก็มีผู้ลงชื่อออกจากศูนย์พักพิงแล้วจำนวน 3 คน
“สถานที่ตรงนี้เตรียมพร้อม ทั้งเรื่องที่นอน ห้องอาบน้ำ และอาหารทุกมื้อ ซึ่งเขตดุสิตจะเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ คนส่วนใหญ่ที่มามาใช้บริการศูนย์พักพิงเป็นชาวบ้าน หรือบ้านเช่าในละแวกนี้ ซึ่งไม่มีความต้องการดูแลพิเศษอะไร ตอนนี้เราก็ดูแลได้เพียงพอตามอัตภาพและกำลังที่เรามี ถ้าหากเขายินดีที่จะพัก เราก็มีที่นอนให้ พร้อมเปิดแอร์ตั้งแต่ 1 ทุ่ม จนถึง 6 โมงเช้า“ น.ส.ปัทมาระบุ
น.ส.ปัทมากล่าวอีกว่า ขณะนี้ทาง รฟม.ก็กำลังหาสถานที่รองรับผู้ประสบภัยอยู่ เนื่องจากศูนย์ฯ ของเราเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของกทม. (ศูนย์นันทนาการ) มีกิจกรรมที่จะต้องขับเคลื่อนและสมาชิกก็รอใช้พื้นที่อยู่ จึงอาจไม่สะดวกมากนักสำหรับการพักระยะยาว
“สถานที่ตรงนี้เขตเป็นดูแล แต่ รฟม.ก็จะคอยเข้ามาประสาน ว่ายังมีมีผู้เข้าพักกี่คน ทาง รฟม.ก็พยายามจะหาที่ให้อยู่ แต่เหมือนกับว่าถ้าย้ายไปอยู่พื้นที่ไกลมาก เขาก็ไม่อยากไปกัน (อยู่ใกล้ครอบครัว) ซึ่งก็น่าจะเป็นทางเขตดุสิต ที่ต้องรับช่วงต่อว่า จะมีแนวทางอะไรอย่างไรต่อไป” น.ส.ปัทมากล่าวทิ้งท้าย