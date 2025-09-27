ตามเป้า! ชัชชาติ ยันคืนผิวจราจร ถ.สามเสน 8 ต.ค.นี้ – ชี้จนท.ตื่นตัว เจอนายกฯย่องตรวจงาน

ตามเป้า! ชัชชาติ ยันคืนผิวจราจร ‘ถ.สามเสน‘ 8 ต.ค.นี้ – ชี้จนท.ตื่นตัว เจอนายกฯย่องตรวจงานตลอด
เมื่อวันที่ 27 กันยายน เวลา 15.50 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขเหตุถนนสามเสนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
นายชัชชาติ ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า สถานการณ์เมื่อคืนมีการเทคอนกรีตเสร็จประมาณตี 2 ตอนนี้รวมคอนกรีตที่เราเทเพื่อปิดช่องเปิดทั้งหมด 1,105 คิว ก็อาจจะใกล้หยุดเทคอนกรีตแล้ว ซึ่งเราก็มีการการพัฒนาการคือการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อยประมาณ 7 มม. แต่ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำ โดยคาดว่าพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักตามพยากรณ์ แต่เราก็มีเครื่องสูบน้ำเพียงพอแล้ว
นายชัชชาติ กล่าวต่อไปอีกว่า ขั้นตอนต่อไปก็จะเริ่มเสริมความแข็งแรงใต้สน.สามเสน โดยใช้วิธีช็อตกรีต (Shotcrete) ซึ่งจะเป็นการใข้คอนกรีตที่เป็นสเปย์ฉีดลงไปบริเวณใต้สถานี เพื่อให้สภาพดินมีความมั่นคงมากขึ้น ก่อนที่จะดันทรายเข้าไป
“ภาพรวมก็จะมีการเอาวัตถุมาถม ก็เข้าใจว่าเป็นทรายบวกกับซีเมนต์ เพื่อให้มีความแข็งแรงมากขึ้น และอาจจะมีหินคลุกตามมา และสุดท้ายก็จะเป็นพื้นผิวถนน กำหนดการก็ยืนยันว่าประมาณ 8 ตุลาคม ที่จะคืนผิวถนนให้ แต่ว่าต้องมาคุยว่าท่อประปา ท่อระบายน้ำ สายสื่อสารต่างๆที่ขาดไป จะต้องเชื่อมต่อก่อนหรือไม่ ถ้าไม่เชื่อมแล้วมาต้องเปิดอีกทีก็จะเสียเวลา ก็ต้องไปคุยว่าต่อให้เสร็จก่อนไหมแล้วค่อยปิดถนนทีเดียว ซึ่งก็ได้แจ้งบริษัทให้ไปช่วยดูแลอยู่ ภาพรวมก็ยังคงเป็นไปตามเป้า ไม่มีอุปสรรคอะไร ก็โชคดีที่ฝนทิ้งช่วงไป“ นายชัชชาติเผย
นายชัชชาติกล่าวอีกว่า ด้านตำรวจก็ขอความร่วมมือในแง่การเชื่อมกล้อง CCTV เนื่องจากเวลาประชาชนมีปัญหารถยนต์ชน เขาก็จะมาขอภาพที่สถานีตำรวจ แต่ทุกวันนี้เขามาขอไม่ได้ ซึ่งเราก็จะจัดการให้คืนนี้ เผื่อมีปัญหาในพื้นที่สน.จะได้เข้าไปดูกล้อง CCTV ได้สะดวก โดยรวมแล้วสถานการณ์ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร และน่าจะเป็นไปตามกำหนดการ
“ขอบคุณทางรฟม.และผู้รับเหมา ที่ทำงานกันได้เป็นอย่างดี โดยกทม.เราก็เป็นแค่ผู้อำนวยความสะดวกด้านนอก แต่ว่าในทางเทคนิคเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเลย ถือว่ามีความรู้ที่สะสมเกี่ยวกับเรื่องอุโมงค์ของประเทศไทย ซึ่งวิธีที่เขาเลือกก็จะช่วยสร้างความมั่นใจกับประชาชนได้” นายชัชชาติระบุ
นายชัชชาติ กล่าวไปอีกว่า สถานการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้ว ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯที่แอบมาเยี่ยมตลอด ซึ่งก็เป็นการดีในการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้กระตือรือร้นกันตลอด เพราะไม่รู้ว่าท่านจะมาเมื่อไหร่ ทุกคนก็ตื่นตัวและคอยรายงาน
“ผมว่าขั้นตอนการทำงานก็ก้าวหน้าไปได้ด้วยดี และก็สร้างความมั่นใจ ตอนนี้ก็เน้นย้ำการไล่ตรวจสอบทุกสถานีว่าให้เอาเรื่องนี้เป็นบทเรียนว่าสายอื่นมีปัญหาไหม เช็กทั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และสายสีส้มอ่อน” นายชัชชาติกล่าว