รพ.วชิระ ยันรับไหว ผู้ป่วย 2 พันราย ‘ไม่มีติดขัด‘ เขตดุสิต ชี้หลังเปิดจราจร ยังนอนบ้านไม่ได้
เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หลุมยุบ เขตดุสิต บริเวณอาคารเพชรรัตน์ ชั้น 1 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแถลงความคืบหน้าการกู้เหตุการณ์ดินทรุด วันที่ 4
นำโดย นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการเขตดุสิต ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมด้วย นายวัชรพล คงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงไฟใต้ และ นายจักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.วชิรพยาบาล
ผศ.นพ.จักราวุธ กล่าวว่า เมื่อวานเราเปิดให้บริการเต็มแล้ว 100% ในทุกระบบ โดยทีมแพทย์และบุคลากรเรามาครบทุกแผนก มีผู้ป่วยนัดหมายจำนวนประมาณ 2,000 คน ซึ่งมาตามนัดประมาณ 1,500 – 1,600 คน และ ผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมายประมาณ 400 – 500 คน ฉะนั้นเมื่อวานนี้เราให้บริการผู้ป่วยถึง 2,000 คน ส่วนพื้นที่จอดรถเราเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งปกติเรามีที่จอดรถประมาณ 500 คัน แต่เราไม่อยากให้ไปจอดในพื้นที่ที่เกิดดินยุบ จึงจำกัดให้จอดได้ที่ 300 คัน
“เมื่อวานที่เปิดให้บริการก็ไม่ได้ขลุกขลัก เราพร้อมที่จะเปิดบริการทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจผู้ป่วยนอก การรับตัวผู้ป่วยใน การผ่าตัด หรือสาธารณูปโภค ไม่มีติดขัดเลย ซึ่งเมื่อวานภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ถือว่าเป็นการเปิดระบบ วันนี้เองก็ให้บริการคลินิกพิเศษ คนไข้ที่เข้ามาใช้บริการนอกเวลาหรือมีภาวะที่เร่งด่วน ก็สามารถให้บริการฉุกเฉินหรือให้บริการได้ทุกอย่าง คิดว่าวันจันทร์นี้ เรามีคนไข้นัดหมายอยู่ที่ 2,500 คน“ ผศ.นพ.จักราวุธระบุ
ผศ.นพ.จักราวุธ กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่กังวลมีเรื่องเดียว คือ ระบบการจราจร เพราะว่าตอนนี้เรามีเส้นทางมาถึงรพ.ได้เพียง 2 เส้นทาง ใช้เส้นทางถ.สังคโลก และซอยสวนอ้อย เข้ามาได้ ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ประชาชนมารถสาธารณะได้ก็จะดี หากท่านสามารถที่จะเคลื่อนไหวหรือเดินได้ แต่หากมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว ท่านก็สามารถนำรถส่วนตัวมาจอดในรพ.วชิรพยาบาลได้ เราก็มีที่จอดรถรองรับ
ด้าน นายเทียนชัย ผอ.เขตดุสิต กล่าวถึงเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยว่า จริงๆ เราอยากให้อยู่ไม่เกิน 3 วัน เพราะประชาชนต้องใช้สอยด้วย แล้วทาง รฟม. ดูแลต่อ โดยตอนนี้ที่พักจริงๆ มีอยู่ 6 คน ที่เหลือกระจายไปตามโรงแรมและห้องเช่าหลายแห่ง ซึ่งทาง รฟม. ตามไปดูแลอยู่
เมื่อถามว่า หลังเปิดการจราจร อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปพักอาศัยได้เลยหรือไม่ นายเทียนชัย กล่าวว่า ยังไม่สามารถอนุญาตให้เข้าพักอาศัยได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่การโยธา และ รฟม.ประเมินก่อน
“เราพยายามให้มาลงทะเบียนกับสำนักงานเขต ซึ่งมีการให้ข้อมูล แนวทางอยู่แล้ว รวมถึงเข้าพักตามปกติได้เท่าไหร่ เมื่อมีการสื่อสารเข้ามา เราก็พร้อมให้ข้อมูล” นายเทียนชัย กล่าว