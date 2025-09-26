ปิดทองหลังพระ ถกทีมงานลุยพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปีหน้า

เมื่อวันที่ 26 กันยายน สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมการขับเคลื่อนงานและถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2569” ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเป็นประธานในที่ประชุม โดยมี ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร ,ที่ปรึกษาสถาบัน ,ผู้จัดการภาค ,รองผู้จัดการภาค, พนักงานจากสำนักงานปฏิบัติการทั้ง 4 ภาค สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก และสำนักงานบริหารกลาง เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวทางการทำงานร่วมกัน เน้นการทบทวนภารกิจพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในแผนปฏิบัติการระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2570) และเตรียมความพร้อมสู่แผนปฏิบัติการระยะที่ 5 (พ.ศ. 2571 – 2575) พร้อมทั้งชี้แจงกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสำรวจ ประชาคม การออกแบบ ไปจนถึงการซ่อมแซมและส่งมอบโครงการ
โดยการประชุมปฏิบัติการดังกล่าว ผู้บริหารมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้แก่ รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิ ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการมูลนิธิ นางปัทมา เพชรเรียง ผู้จัดการมูลนิธิ นายกฤษฎา บุญราช ประธานกรรมการสถาบัน นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองประธานกรรมการสถาบัน พร้อมที่ปรึกษา ได้ร่วมให้นโยบาย และแนะนำการทำงานโดยใกล้ชิด
ทั้งนี้ การประชุมได้เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ซ่อมแซมแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำและกรมพัฒนาที่ดิน โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจขั้นตอนการจัดทำโครงการ การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง 3 ฝ่าย (กรมพัฒนาที่ดิน – อปท. – สถาบันปิดทองหลังพระฯ) รวมถึงหารือการบริหารจัดการโครงการ ทั้งด้านกำลังคน งบประมาณ การจัดหารถยนต์และที่พัก ตลอดจนการจ้างผู้ประสานงาน เวทีประชุมครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ข้อควรระวัง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กของสถาบัน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ 2569