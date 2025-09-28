ชัชชาติ พบกระสอบสอบทรายบล็อกน้ำ ทำท่วมอุดมสุขกลางดึก เช้านี้แห้งแล้ว

แห้งแล้วทั่วกรุง ชัชชาติ ลุยกลางดึก ตรวจเหตุท่วมอุดมสุข ที่แท้ผู้รับเหมา ‘ไม่ได้เอากระสอบสอบทรายออก’
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเขตบางนา เผยแพร่ภาพและข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในช่วงกลางดึกของวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุสถานการณ์น้ำท่วมย่านอุดมสุข หลังจากบริเวณดังกล่าวไม่เกิดน้ำท่วมมาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังมีการพร่องน้ำไว้แล้ว รวมถึงการเดินเครื่องสูบน้ำนานกว่า 3 ชั่วโมง แต่ระดับน้ำยังไม่ลด
ผลจากการตรวจสอบ พบว่าเกิดจากการนำกระสอบทรายบล็อกน้ำเพื่อล้างท่อที่ทางสำนักการระบายน้ำไซฟ่อนท่อครอสข้ามจากฝั่งอุดมสุขไปซอยสุขุมวิท 66/1 ลงสถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ ซึ่งทางผู้รับเหมาจะนำกระสอบทรายออกทุกคืน แต่คืนที่ผ่านมา ยังไม่ได้นำกระสอบทรายออก จึงทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้
ต่อมา จึงเร่งดำเนินการนำกระสอบทรายออก ให้น้ำลดจนแห้ง
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 05.00 น. น้ำแห้งแล้วทุกจุดบนถนนหลักทั่วกรุงเทพฯ