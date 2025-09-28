กรมควบคุมโรคยัน ‘วัคซีน’ ในไทยมีประสิทธิภาพ สาร ‘ไธเมอโรซอล-อะลูมิเนียม’ ปลอดภัย
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับวัคซีน โดยอ้างว่าวัคซีนไม่มีความจำเป็น และอาจก่ออันตรายต่อผู้รับนั้น
วันนี้ (28 กันยายน 2568) นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง วัคซีนทุกชนิดที่นำมาใช้ในประเทศไทย ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในวัคซีนบางชนิดอาจมีการใช้ ไธเมอโรซอล (Thimerosal) ซึ่งเป็นสารกันเสียในปริมาณน้อยมาก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA)
“ยืนยันตรงกันว่า ปริมาณไธเมอโรซอลที่ใช้ในวัคซีนปลอดภัย ไม่สะสมในร่างกาย ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดออทิสติกหรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ตามที่มีข่าวลือ และวัคซีนบางชนิดมีการใช้ อะลูมิเนียม (Aluminium) เป็นสารช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (adjuvant) ซึ่งมีการใช้มาอย่างปลอดภัยทั่วโลกมากว่า 70 ปีแล้ว ผลการศึกษาและข้อมูลวิชาการยืนยันว่า ปริมาณอะลูมิเนียมที่อยู่ในวัคซีนมีน้อยมาก ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ไม่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงเช่นเดียวกับสารกันเสียไธเมอโรซอล ที่ใช้ในบางวัคซีนซึ่งปลอดภัยเช่นกัน” นพ.ภาณุมาศ กล่าวและว่า ผลข้างเคียงที่พบจากวัคซีนส่วนใหญ่เป็นอาการเล็กน้อย เช่น เจ็บ บวม แดงบริเวณที่ฉีด หรือมีไข้ต่ำ ซึ่งหายได้เอง ส่วนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงพบได้น้อยมาก และมีระบบเฝ้าระวังติดตามอย่างเข้มงวด
อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทั้งนี้ ข้อมูลทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศยืนยันว่าประโยชน์ของวัคซีนมีมากกว่าความเสี่ยงอย่างชัดเจน วัคซีนสามารถลดการเจ็บป่วยรุนแรง ลดการเสียชีวิต และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอแนะนำประชาชน อย่าหลงเชื่อและอย่าแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีน ควรปรึกษาแพทย์ หรือสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องได้จากกรมควบคุมโรค โทร.1422