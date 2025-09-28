สปสช.อัพเดต 8 บริการบนไลน์ OA ชวนคนไทยเพิ่มเพื่อนดูแลสุขภาพครบวงจร
วันนี้ (28 กันยายน 2568) ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการดูแลคนไทยกว่า 47 ล้านคน ให้เข้าถึงสิทธิและบริการในระบบ “หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ บัตรทอง 30 บาท ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 นอกจากการพัฒนาในด้านสิทธิประโยชน์และบริการให้ครอบคลุมและทั่วถึงแล้ว การสื่อสารและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการ ก็ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้ตอบโจทย์ดังกล่าว ในปี 2563 สปสช. ได้เปิดให้บริการผ่าน Line Official Account หรือ Line OA สปสช. โดยพิมพ์ไลน์ไอดี @nhso เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ พร้อมได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และบริการสุขภาพต่างๆ ได้ง่าย สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนไทยที่นิยมใช้ไลน์ (Line) เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยมีประชาชนร่วมเป็นเพื่อนไลน์กับ สปสช. แล้วจำนวน 11.85 ล้านคน และในปี 2567-2568 สปสช. ยังได้รับรางวัล LINE Thailand Awards ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน โดย line ของ สปสช.ที่ผ่านมาได้จับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาการให้บริการบน Line OA สปสช.ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มเป็น 8 รายการบริการแล้ว ดังนี้
1.ตรวจสอบสิทธิ ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ด้วยตนเองทันที เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน ระบบจะแสดงผลว่าอยู่ในสิทธิใด เช่น สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม หรือสวัสดิการข้าราชการ รวมถึงระบุหน่วยบริการประจำตัว ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดสิทธิที่ตนพึงมี
2.สิทธิบัตรทอง 30 บาท เปลี่ยนหน่วยบริการ บริการที่ตอบโจทย์ประชาชนโดยเฉพาะในเมืองใหญ่หรือผู้ที่ย้ายถิ่นฐาน สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลประจำตัวผ่านไลน์ได้ทันที ลดภาระการเดินทางไปโรงพยาบาล ใช้เอกสารน้อย โดยสามารถเลือกหน่วยบริการที่ใกล้บ้านหรือที่ทำงานได้สะดวก
3.ขอรหัสเข้ารับบริการ เป็นบริการเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการสวมสิทธิ ประชาชนสามารถขอรหัสยืนยันตัวตน (OTP) ผ่าน Line OA สปสช. (พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso)ก่อนเข้ารับบริการในโรงพยาบาล รหัสนี้จะใช้แทนบัตรประชาชนได้ ทำให้การเข้ารับบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมั่นใจว่าข้อมูลถูกต้อง
4.Health Link เชื่อมข้อมูลสุขภาพ ความร่วมมือระหว่างสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) กับ สปสช. ซึ่ง Health Link เป็นระบบเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ช่วยให้แพทย์สามารถเข้าถึงประวัติการรักษาของผู้ป่วยได้แบบต่อเนื่อง ไม่ว่าจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใด ทำให้ลดความซ้ำซ้อนของการตรวจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา
5.ตรวจสุขภาพใจกับ DMIND พัฒนาโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช (AIMET) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นบริการทดสอบสุขภาพจิตใจเบื้องต้นผ่าน AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยประชาชนสำรวจภาวะความเครียด วิตกกังวล หรือซึมเศร้า พร้อมคำแนะนำในการดูแลตนเอง และแนวทางเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสม ถือเป็นการคัดกรองปัญหาสุขภาพใจตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดย สปสช. ได้ร่วมเพิ่มช่องทางการเข้ารับบริการผ่าน Line OA สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso
6.CHECK PD คัดกรองพาร์กินสันไว ผ่านช่องทาง Line OA สปสช. (พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso) เชื่อมต่อสู่แอปพลิเคชัน CHECK PD เพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคพาร์กินสันเชิงรุก พัฒนาโดยสภากาชาดไทย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น มีประวัติครอบครัว หรือสัมผัสสารเคมีบางชนิด เป็นต้น โดยสามารถทำแบบทดสอบประเมินความเสี่ยงได้เองที่บ้าน และนำผลไปปรึกษาแพทย์เพื่อการป้องกันและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสสูญเสียสุขภาพในระยะยาว
7.Doctor at Home หมอประจำบ้านอัจฉริยะ AI ที่ช่วยตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตนเอง เช่น มีไข้ ปวดหัว ไอ เจ็บคอ พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับโรคและคำแนะนำการดูแลเบื้องต้น โดยนำข้อมูลจาก“ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 1” รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้บริการ หากพบอาการที่ควรพบแพทย์ ระบบจะแนะนำต่อไปยังหน่วยบริการ ถือเป็น “หมอประจำบ้าน” ที่อยู่ใกล้ตัวตลอดเวลา ซึ่งวันนี้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการผ่านทาง Line OA สปสช. โดยพิมพ์ไลน์ไอดี @nhso ได้แล้ว
8.บริการเทเลเมดิซีน ช่องทางเชื่อมต่อบริการเทเลเมดิซีน 3 ผู้ให้บริการ ได้แก่ Saluber MD (ซาลูเบอร์ เอ็ม ดี) ดำเนินการโดย สุขสบายคลินิกเวชกรรม, Clicknic (คลินิก) ดำเนินการโดย คลินิกเฮลท์คลินิกเวชกรรม และ Mordee (หมอดี) ดำเนินการโดย ชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม ร่วมกับ สปสช. โดยเป็นบริการพบ “แพทย์ทางไกลผ่านระบบออนไลน์” สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกเดินทาง ลดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องติดตามอาการต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยให้เข้าถึงการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้รวดเร็วขึ้น พร้อมรับยาได้ที่บ้าน ไม่ต้องเดินทางไปที่หน่วยบริการ เพิ่มความสะดวกเข้าบริการ
ทพ.อรรถพร กล่าวว่า Line OA สปสช. เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับบริการของสายด่วน 1330 ซึ่งปัจจุบัน สปสช. ได้ขยายช่องทางการสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์ เฟซบุ๊ก และแอพพลิเคชัน สปสช. เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกช่องทางที่สะดวกที่สุดในการเข้าถึงข้อมูลและความช่วยเหลือ โดยบริการเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้คนไทยได้รับการดูแลสุขภาพที่ใกล้ตัวและสะดวกยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนเพิ่มเพื่อน Line OA สปสช. เพียงพิมพ์ไลน์ไอดี @nhso ก็จะสามารถเข้าถึงสิทธิและบริการสุขภาพที่ครบถ้วนได้ทันที โดยในรายการที่เป็นบริการตรวจคัดกรอง หากพบภาวะเสี่ยง ผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถใช้สิทธิเข้ารับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้