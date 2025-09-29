ชีวิตคุณภาพ

กรมอุตุ อัพเดตเส้นทาง ‘พายุบัวลอย’ เตือนฉบับที่ 10 ไทยรับมือฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน กรมอุตุนิยมวิทยา อัพเดตเส้นทางพายุบัวลอย ช่วงเช้าของวันนี้เคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบน บริเวณเมือง กว๋างบิ่ญ และอ่อนกำลังลงเป็น พายุโซนร้อนกำลังแรง  เวลา 04.00 น. ศูนย์กลางอยู่ห่าง เชียงขวาง (ลาว) ราว 50 กม. ลมแรงสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 🌪️ 111 กม./ชม. เคลื่อนตะวันตกค่อนไปทางเหนือ ความเร็ว 20 กม./ชม. จะปกคลุมลาวตอนบน และอ่อนกำลังต่อเป็น ดีเปรสชัน → หย่อมความกดอากาศต่ำ

ผลกระทบต่อไทย (29–30 ก.ย. 68)
  • ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่าน เหนือตอนล่าง – กลางตอนบน – อีสาน
  • ประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง พัดปกคลุมอันดามัน – ไทย – อ่าวไทย

ทำให้ ไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และ ฝนตกหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะ ภาคเหนือ ภาคอีสาน (ใกล้เส้นทางพายุ) ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

คำเตือนสำคัญ
  • เสี่ยง น้ำท่วมฉับพลัน – น้ำป่าไหลหลาก – น้ำล้นตลิ่ง
  • โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ลุ่มน้ำ และเขตน้ำท่วมขัง ต่อเนื่องอีก 1–3 วัน
  • คลื่นลมแรง ชาวเรือ-ชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวัง

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามอัพเดทจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ประกาศกรมอุตุ เรื่อง พายุบัวลอย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 10 (271/2568) 

เมื่อเวลา 01.00 น. ของวันนี้ (29 ก.ย. 68) พายุไต้ฝุ่น “บัวลอย” (BUALOI) ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกว๋างบิ่ญ ประเทศเวียดนามตอนบนและได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้ว และเมื่อเวลา 04.00 น. มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 50 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของแขวงเชียงขวาง ประเทศลาว ที่ละติจูด 18.4 องศาเหนือ ลองจิจูด 105.6 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 111 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบน หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ

จากอิทธิพลของพายุ “บัวลอย” ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 29-30 ก.ย. 68 ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบของพายุ รวมถึงด้านรับมรสุมในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 68

ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 11.00 น.