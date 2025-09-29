ประกันสังคมห่วงผู้ประกันตน ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี รักษารพ. นอกสิทธิ เบิกย้อนหลังได้

ประกันสังคมห่วงผู้ประกันตน เข้าฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี รักษารพ. นอกสิทธิ เบิกย้อนหลังได้
จากกรณีหลายพื้นที่ของประเทศไทย ได้ออกประกาศเตือนการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านั้น
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานประกันสังคม” เผยแพร่ข้อมูลว่า หากผู้ประกันตนประสบเหตุถูกสุนัขกัดในกรณีดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมขอแนะนำให้ผู้ประกันตน ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้สิทธิประกันสังคมได้ และผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ตนเองเลือกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ตนเองเลือกได้ ควรรีบเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยฉีดวัคซีนเข็มแรก ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินที่สำรองจ่ายไปก่อน พร้อมใบรับรองแพทย์มาเบิกคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งที่สะดวก
สำหรับกรณีฉุกเฉิน และไม่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐ ประเภทผู้ป่วยนอกสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น กรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท และจ่ายเพิ่มตามรายการรักษาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการการแพทย์
ส่วนค่าวัคซีน/เซรุ่ม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบ่งออกได้ดังนี้ 1. Rabies Vaccine ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 350 บาท 2. Rabies antiserum – ERIG ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 2,400 บาท 3. Rabies antiserum – HRIG ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 11,000 บาท
ทั้งนี้ผู้ประกันคนสามารถสอบถามข้อมูลสำนักงานประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
เพจสำนักงานประกันสังคม ยังระบุข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าด้วยว่า พิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย โดยอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในคน แบ่งได้ 3 ระยะดังนี้
1.ระยะเริ่มต้น มีอาการเหล่านี้ 2-10 วัน คือ มีไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ เบื่ออาหาร ปวดเมื่อย หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน อาจมีอาการคล้ายเข็มทิ่มบริเวณแผลที่ถูกกัด
2.ระยะอาการทางสมอง มีอาการเหล่านี้ 2-7 วัน คือ มีอาการสับสน วุ่นวาย กระสับกระส่าย อยู่ไม่นิ่ง กลืนลำบาก กลัวน้ำ อาจมีอาการชักและเป็นอัมพาต
3. ระยะท้าย ผู้ป่วยอาจมีภาวะหายใจล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น โคม่า และเสียชีวิตในเวลาอันสั้น