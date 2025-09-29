กรมการแพทย์ จับมือ สบส.ดัน ‘มาตรฐานบริการ’ ในสถานพยาบาลทุกระดับ
วันนี้ (29 กันยายน 2568) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ตามนโยบาย สธ.ที่ต้องการให้มีแนวทาง มาตรฐานที่ออกโดย สธ. จึงได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ทำงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และ กรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัด สธ. เพื่อผลักดันมาตรฐานบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาล
จากการร่วมหารือและมีการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงการกำหนดมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย กรมการแพทย์มีภารกิจในการกำหนด รับรอง และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ ที่ผ่านมา กรมการแพทย์ได้ดำเนินงานจัดทำมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และได้มีการกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) และแนวทางการรักษาอื่นๆ โดยดำเนินการจัดทำผ่าน Service Plan ของ สธ. ซึ่งการกำหนดมาตรฐาน ควรเป็นบทบาทภารกิจของกรมการแพทย์ รวมทั้งต้องมีแนวทางการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลอีกด้วย
ด้าน นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดี สบส. กล่าวว่า สำหรับมาตรฐานสถานพยาบาลที่ สบส.ดำเนินการคือ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4) ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 มาตรา 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
โดยสถานพยาบาลอื่นที่ได้รับการยกเว้น ต้องมีลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ฯ ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ดังนั้น สถานพยาบาลตามมาตรา 5 จึงต้องใช้มาตรฐานสถานพยาบาลตามที่ สบส. กำหนด โดย สบส. มีมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน (HS4) ในการส่งเสริม พัฒนา ประเมินและรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลให้ได้มาตรฐานสถานพยาบาลตามที่กฎหมายของประเทศประกาศกำหนดและบังคับใช้ ซึ่งกรมการแพทย์สามารถร่วมกำหนดมาตรฐานในด้านที่ 2 ด้านการบริการสุขภาพ และด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
“ทั้งนี้ ความร่วมมือสำคัญของทั้ง 2 หน่วยงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ การจัดตั้งทีม Working group ดำเนินการขับเคลื่อนในการจัดทำมาตรฐานบริการทางการแพทย์ร่วมกัน เป้าหมายการดำเนินงานคือ เตรียมการกำหนดรายละเอียดเกณฑ์มาตรฐาน และเสนอคณะกรรมการสถานพยาบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดทำมาตรฐาน เรื่อง สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ไตเทียม คลินิกผู้สูงอายุ หน่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) และอยู่ระหว่างดำเนินการด้านหน่วยสวนหัวใจ และ ด้านผิวหนัง เป็นต้น โดยในการจัดทำร่างมาตรฐานได้มอบให้ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกฎหมาย ของทั้ง 2 กรม ร่วมกันกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระบบการรับรองมาตรฐานของประเทศไทย เพื่อยกระดับการเป็นเมดิคัล ฮับ (Medical hub) ต่อไป” นพ.ภานุวัฒน์ กล่าว