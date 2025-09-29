กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดกิจกรรม ‘วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก’ ตั้งเป้าเป็นศูนย์ในปี 2573
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา เวลา 14.30 น. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( สธ.) นำคณะผู้บริหาร สธ. อาทิ อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯทรงเปิดงานเนื่องในกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ประจำปี 2568 โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานเครือภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ACT NOW: YOU, ME, COMMUNITY – อย่ารอช้า! รวมพลัง หยุดยั้งโรคพิษสุนัขบ้า”
นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่มีความสำคัญทางด้านสาธารณสุข เนื่องจากคนที่ติดเชื้อ และแสดงอาการจะต้องเสียชีวิตทุกรายไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค ซึ่งการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ตลอดจนถึงประชาชน การจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยร่วมรณรงค์กับประชาคมโลก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “Zero by 2030” หรือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2573
“กรมควบคุมโรคขอเชิญชวนประชาชนร่วมตระหนักถึงภัยร้ายของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเมื่อแสดงอาการแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนทั้งในคน และสัตว์เลี้ยง พร้อมย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองเมื่อถูกสัตว์กัด ข่วน หรือเลียแผล ได้แก่ รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ ใส่ยาฆ่าเชื้อ กักสัตว์ไว้เฝ้าสังเกตอาการ และไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว รวมถึงการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบโดยนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และสังคม” นพ.ภาณุมาศ กล่าว
นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปี 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2568 ประเทศไทยพบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามากถึง 208 ตัว ซึ่งพบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้เกือบทุกที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ และพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 7 ราย ใน จ.ชลบุรี จ.ศรีสะเกษ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง จ.ตาก จังหวัดละ 1 ราย และ จ.นครราชสีมา 2 ราย ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตคือ การขาดความตระหนักต่อความรุนแรงของโรค ร่วมกับไม่ไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังจากถูกสัตว์กัด ข่วน หรือเลียแผล ดังนั้น กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก จึงถือเป็นสัญลักษณ์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นการกระตุ้นย้ำว่าโรคนี้ยังไม่หมดไปจากประเทศไทย แต่หากทุกคนให้ความร่วมมือและมีความรับผิดชอบร่วมกันก็จะทำให้ประเทศไทยสามารถกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปได้อย่างยั่งยืน
นสพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเป็นกิจกรรมที่ประเทศไทยร่วมกันดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งเป็นการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกรมปศุสัตว์ในฐานะเจ้าภาพการจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีถัดไป มีความพร้อมที่จะสานต่อเจตนารมณ์การทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการป้องกันโรคในสัตว์ควบคู่กับการป้องกันในคน รวมถึงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีบูรณาการ เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีความปลอดภัย และก้าวสู่เป้าหมายสังคมปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การเสวนาวิชาการ นิทรรศการผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” การมอบรางวัล Thailand Rabies Awards ให้แก่จังหวัดและหน่วยงานต้นแบบ รวมถึงการมอบธงเจ้าภาพวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2569 ให้แก่กรมปศุสัตว์