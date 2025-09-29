‘ตรีนุช’ นำทีมกรมพัฒน์ จับมือมธ. เปิดทางแรงงาน ฝึกทักษะ-ประสบการณ์ สะสมหน่วยกิตเทียบวุฒิปริญญา

“ตรีนุช” นำทีมกรมพัฒน์ – ธรรมศาสตร์ จับมือยกระดับฝีมือแรงงานยุคใหม่ ฝึกทักษะ-ประสบการณ์ สร้าง Credit Bank เทียบโอนสู่ปริญญา
เมื่อวันที่ 29 กันยายน นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนาม พร้อมนายภัทรวุธ เภอแสละ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามเป็นพยาน นอกจากนี้ มีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
นางสาวตรีนุช เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตกำลังคนในภาคการศึกษา และภาคแรงงาน เพื่อการมีงานทำรองรับเศรษฐกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง ยั่งยืน และสังคมไทยมีความสุข คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพแรงงานเพื่อให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ มีสวัสดิการ และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
“การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือว่ามีเป้าหมายและกลไกในการบูรณาการภารกิจร่วมกัน ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสะสมในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) โดยนำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มาเทียบโอนการเรียนรู้สู่ระบบธนาคารดังกล่าว เพื่อแรงงานจะได้วุฒิปริญญาตรี ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้เรียนในระบบ แต่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการทำงาน การฝึกอบรม การทดสอบ หรือประสบการณ์ด้านอื่น ได้มีโอกาสนำไปใช้เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาด้านวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานทำ และมีรายได้ที่สูงขึ้นต่อไป” นางสาวตรีนุช กล่าว
ด้านนายเดชา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจหลักในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศ ในการเพิ่มแรงงานที่มีคุณวุฒิและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานให้ดีขึ้น มีงานทำ และมีรายได้ที่สูงขึ้น การลงนามในวันนี้ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกัน 1) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้กับแรงงานและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2) จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านภาษาอังกฤษ และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมการจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานกับสถานประกอบกิจการตามโครงการสหกิจศึกษา เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ 3) ส่งเสริมการฝึกอบรมหรือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อนำไปสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) และเทียบโอนหน่วยกิตของสถานศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้นำผลการเรียนรู้หรือทักษะ และประสบการณ์การทำงานทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มารับรองและเทียบโอนหน่วยกิตและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
“ในนามของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพแรงงานไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างสังคมไทยที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายเดชา กล่าว