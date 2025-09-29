‘ตรีนุช’ จ่อมอบนโยบาย ก.แรงงานทั่วปท. 2.ต.ค.นี้ ชี้เป็นช่วงสุญญากาศแต่งตั้งผู้บริหาร
วันนี้ (29 กันยายน 2568) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาแล้ว วันที่ 2 ตุลาคมนี้ ตนจะมีการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงแรงงานทั่วประเทศ โดยนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการภายใน 4 เดือนแรก หรือ Quick Win คือ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานกัมพูชาที่หายไปจากระบบ รวมถึงแรงงานเมียนมาที่อยู่ในประเทศแต่ยังอยู่นอกระบบ จะต้องนำเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเร่งรัดการลงนาม MOU กับแรงงานศรีลังกา เพื่อใช้ทดแทนในภาคส่วนที่ขาดแคลน
“อีกด้านหนึ่ง จะมีการเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการผู้ประกันตนที่ค้างอยู่ในกระบวนการ เพื่อให้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเร็วที่สุด และการจัดทำกฎหมายเพื่อรองรับแรงงานอาชีพอิสระกว่า 20 ล้านคน ให้สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม” น.ส.ตรีนุช กล่าวและว่า ส่วนเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง เช่น ปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จะมีการเสนอที่ประชุม ครม. ในวันพรุ่งนี้ (30 กันยายน 2568) หรือไม่ ขณะนี้ยังอยู่ในช่วง สุญญากาศของการแต่งตั้ง เนื่องจากเรื่องการเสนอปลัดกระทรวงคนใหม่ผ่าน ครม.ชุดก่อนไปแล้ว จึงยังทำอะไรไม่ได้ จนกว่า ครม.ชุดนี้จะตอบกลับมาว่าจะทบทวนหรือไม่ และในการประชุม ครม.วันพรุ่งนี้ (30 กันยายน 2568) จะยังไม่มีการเสนอชื่อใดๆ ทั้งในส่วนของปลัดกระทรวง และอธิบดี กพร.ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ โดยย้ำว่าการพิจารณาแต่งตั้งตอนนี้ยังคงเป็นคนในกระทรวง