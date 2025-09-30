องค์การเภสัชฯ เปิด ‘ร้านขายยา’ บนรถไฟฟ้า 14 สถานี ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง
วันนี้ (30 กันยายน 2568) พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า อภ.ได้เปิดร้านขายยาบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ภายใต้โครงการจัดตั้งร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม “GPO METRO SKY” ขึ้น เพื่อป้องกันและลดอาการเจ็บป่วย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจร จำนวน 14 สถานี
ได้แก่ สถานีชิดลม สถานีอโศก สถานีพร้อมพงษ์ สถานีศาลาแดง สถานีช่องนนทรี สถานีอ่อนนุช สถานีเอกมัย สถานีพระโขนง สถานีสุรศักดิ์ สถานีเซนต์หลุยส์ สถานีเพลินจิต สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ สถานีหมอชิต และ สถานีอารีย์ โดยเริ่มทยอยเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 เป็นต้นไป และจะเปิดให้บริการครบทั้ง 14 สถานี ภายในเดือนตุลาคม 2568
ผู้อำนวยการ อภ. กล่าวว่า ร้านยาดังกล่าว เป็นร้านยาคุณภาพตามมาตรฐานสภาเภสัชกรรม จำหน่ายยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หลากหลาย ครบครัน มีการบริหารและให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อมุ่งดูแล ห่วงใย ใส่ใจประชาชน มีเภสัชกรให้บริการและให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้อง ดูแลการจัดยาให้เหมาะสม รวมถึงให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ ตอบสนองนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ รองรับนโยบายสาธารณสุขด้านการแพทย์ปฐมภูมิ ร่วมเป็นหน่วยบริการรองรับโครงการภายใต้หลักประกันสุขภาพ สิทธิบัตรทอง อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 32 กลุ่มอาการ ที่สามารถใช้ สิทธิบัตรทอง เพื่อรับยาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
“นอกจากนี้ มีการจัดทำระบบสมาชิกเพื่อสร้างความสัมพันธ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ในด้านการให้บริการ ได้แก่ Line OA, Tele pharmacy และมีมุมสำหรับบริการให้คำปรึกษาด้านยาและสุขภาพแก่ลูกค้าที่เป็นสัดส่วน ลูกค้าสามารถสอบถามเกี่ยวกับยาที่ต้องการหรือขอคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพได้ ส่งผลให้ร้านขายยาขยายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น นับเป็นทางเลือกใหม่ที่ประชาชนสามารถเข้าไปเลือกใช้บริการได้ตามสถานีต่างๆ ซึ่งทุกคนจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างครบวงจร ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุผล มีความปลอดภัยจากการใช้ยา ประหยัดเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาล ส่งผลให้เข้าถึงยาได้มากขึ้น จึงขอเชิญชวนมารับบริการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น.” พญ.มิ่งขวัญ กล่าว