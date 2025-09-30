กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครทำงาน ‘มาเก๊า’ เงินเดือน 96,868 บาท เช็กคุณสมบัติ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัคร คนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กับ บริษัท Wynn Macau Ltd. ตำแหน่ง ผู้นำทีมบริการระดับ Elite จำนวน 12 อัตรา ค่าจ้างประมาณ 96,868 บาทต่อเดือน
คุณสมบัติ
- อายุ 21-35 ปี
- เพศหญิง ส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป /เพศชาย ส่วนสูง 175 เซนติเมตรขึ้นไป
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2568 ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ http://toea.doe.go.th ยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์หมายเลข 0 2245 1034 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
