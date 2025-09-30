ชีวิตคุณภาพ

กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครทำงาน ‘มาเก๊า’ เงินเดือน 96,868 บาท เช็กคุณสมบัติ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัคร คนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กับ บริษัท Wynn Macau Ltd. ตำแหน่ง ผู้นำทีมบริการระดับ Elite จำนวน 12 อัตรา ค่าจ้างประมาณ 96,868 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติ

  1. อายุ 21-35 ปี
  2. เพศหญิง ส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป /เพศชาย ส่วนสูง 175 เซนติเมตรขึ้นไป

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2568 ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ http://toea.doe.go.th ยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์หมายเลข 0 2245 1034 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

