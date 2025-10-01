เริ่มแล้ว! ประกันสังคม เปิดรับฟังความเห็น ม.33-39 ‘บำนาญสูตร Care’ 1-17 ต.ค.นี้

เริ่มแล้ว! ประกันสังคม เปิดรับฟังความเห็น ผู้ประกันตน ม.33-39 ‘บำนาญสูตร Care’ 1–17 ต.ค.นี้ ผ่าน 4 ช่องทาง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นางสาวบุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยถึงมติของคณะกรรมการประกันสังคมในการประชุมครั้งที่ 16/2568 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ว่า เห็นชอบในหลักการการปรับสูตรคำนวณค่าจ้างเฉลี่ยสำหรับการคำนวณเงินบำนาญชราภาพ โดยใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ และปรับค่าตามคะแนนบำนาญชราภาพ (Pension Point) เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่แท้จริงของผู้ประกันตนและเป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยหลักเกณฑ์การคำนวณและการจ่ายที่สำคัญ มีดังนี้
1. คำนวณค่าจ้างเฉลี่ยทุกเดือนที่ส่งเงินสมทบ โดยปรับค่าจ้างแต่ละเดือนเป็นคะแนนบำนาญ ซึ่งคำนวณจากค่าจ้างของผู้ประกันตนเทียบกับค่าจ้างอ้างอิง (ค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ประกันตนตามมาตรา 33)
2. จัดทำกติกาการเปลี่ยนผ่าน หากสูตรใหม่ให้ผลน้อยกว่าสูตรเดิม จะมีการชดเชยส่วนต่างเป็นเวลา 5 ปี โดยปีแรกชดเชย 100% และลดลงปีละ 20% จนถึงปีที่ 5
3. ผู้ที่รับบำนาญอยู่แล้ว หากคำนวณใหม่แล้วได้จำนวนมากขึ้น จะปรับเพิ่มให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
4. การดำเนินการปรับสูตรบำนาญใหม่ จะทำควบคู่กับการปรับวิธีการคำนวณอัตราบำนาญรายเดือน
นางสาวบุปผา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานประกันสังคมจึงกำหนดจัดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 เกี่ยวกับการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพ ระหว่างวันที่ 1–17 ตุลาคม 2568 ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
1. ระบบกลางกฎหมาย www.law.go.th
2. แอปพลิเคชัน Line Official Account ของสำนักงานประกันสังคม
3. การแสดงความคิดเห็น ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
4. การประชุมเสวนาในหัวข้อ “ทำไมต้องเป็นบำนาญสูตร CARE” ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก โดยผู้ประกันตนที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่สำนักงานประกันสังคมจัดเตรียมไว้
“ขอเชิญผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบบำนาญชราภาพให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นธรรมต่อผู้ประกันตนทุกคน” เลขาธิการ สปส. กล่าว