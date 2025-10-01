ถนนตก ย่านเจริญกรุง ทรุดตัวอีก ตร.ปิดจราจรบางส่วน เร่งประเมินสถานการณ์
เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม เพจเฟซบุ๊ก อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู จุด.สน.บางโพงพาง ได้เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ ถนนทรุดตัว พร้อมระบุว่า จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้เคียงการไฟฟ้าถนนตก ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ถนน
รายงานระบุว่า การทรุดตัวครั้งนี้กินพื้นที่ถนนหลายเมตร อาจส่งผลทำให้การจราจรติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน เจ้าหน้าที่จากศูนย์กู้ชีพเจริญกรุงและทีมที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ วางมาตรการควบคุมการจราจร และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในจุดดังกล่าว
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมดำเนินการตรวจสอบสาเหตุการทรุดตัวอย่างละเอียด ขณะเดียวกันได้แจ้งประชาชนผู้ใช้เส้นทางให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้า หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนตกชั่วคราว จนกว่าจะมีการซ่อมแซมและเปิดการจราจรได้ตามปกติ