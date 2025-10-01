อุทยานเปิดแล้ว จิตอาสา-นักเดินป่า ท่อง ยอดเขาโมโกจู ระยะ 64 กม. 4 วัน 5 คืน

อุทยานเปิดแล้ว จิตอาสาเดินป่า ยอดเขาโมโกจู ระยะ 64 กม. 4 วัน 5 คืน
วันที่ 1 ตุลาคม อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศเปิดรับสมัครจิตอาสาพัฒนาเส้นทางเดินป่าระยะไกล ยอดเขาโมโกจู จำนวน 2 ทริป ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2568
โดยการเดินทางทั้ง 2 ทริปนั้น ทริปแรก เป็นทริปจิตอาสาเดินทางไปกลับ 64 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 คืน กับ 5 วัน ค่าใช้จ่ายคนละ 2,800 บาท มีกิจกรรม ไปสร้างห้องน้ำ บนยอดเขา ส่วนทริปที่ 2 เป็นทริปปกติ ระยะทาง และระยะเวลาเท่ากัน ค่าใช้จ่ายคนละ 3,200 บาท
ผู้สนใจ สามารถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก คิวอาร์โคด จากภาพด้านล่าง
หากอัพโหลดและส่งสำเร็จจะได้รับอีเมลยืนยันตอบกลับ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 13 ตุลาคม 2568 หน้าเพจ facebook : อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Mae Wong National Park
ติดต่อสอบถาม : คณะทำงานกิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู โทร. 08 0194 0072 (เวลาราชการ)