ผู้ป่วยเกือบ 5 พันคนแน่น วชิรพยาบาล คาดหลัง รฟม.คืนพื้นที่ 9 ต.ค. ปชช.สะดวกขึ้น

วันพุธคนแน่น ! วชิรพยาบาลรับผู้ป่วยเกือบ 5,000 คนวันนี้ เพิ่มรถรับ-ส่ง 3 จุดหลัก เชื่อหลัง รฟม. คืนพื้นที่ในวันที่ 9 ต.ค. นี้ ปชช. สะดวกขึ้น
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 1 ตุลาคม ที่โรงพยาบาลวชิระ ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระบุถึงภาพรวมการให้บริการคนไข้ว่า วันนี้มีการนัดหมายคนไข้ 4,500 คน มีการตอบรับเข้ารับบริการ 3,800 คน และก็ยังมีคนไข้ที่วอล์กอินอีกประมาณ 1,000 คน โดยรวมวันนี้มีคนไข้เข้าใช้บริการเกือบ 5,000 คน ทางโรงพยาบาลก็มีความพร้อมในการทำงานเต็มที่ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาสังเกตได้ว่าการจราจรไม่ติดขัด คล่องตัวได้ดี และไม่มีเสียงบ่นจากคนไข้ พร้อมขอบคุณไปถึงการจัดการจราจรของตำรวจ
หลังจากที่คาดการณ์ความหนาแน่นของประชาชนแล้ว วันนี้ได้เพิ่มรถตู้ 1 คัน จากเดิมมีรถตู้ 2 คัน มินิบัส 1 คัน เป็นรถตู้ 3 คัน มินิบัส 1 คัน โดยจะส่งตามจุดเหมือนเดิมใน 3 จุดหลัก คือ ตลาดศรีย่าน, สถานีรถไฟฟ้าสิรินธร และซอยสามเสน 13
นอกจากนี้ คณบดียังขออภัยประชาชนที่อาจจะมีความลำบากในช่วงนี้ แต่เชื่อว่าในวันที่ 9 ต.ค.นี้ รฟม.จะมีการคืนพื้นที่ ประชาชนจะสะดวกกว่านี้แน่นอน และยังขอบคุณไปยังประชาชน ที่พอทราบข่าวว่ามีภาวะวิกฤต ก็เลี่ยงเส้นทางให้ ทำให้การจราจรคล่องตัวดี
สำหรับวันพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเข้ารับบริการประมาณ 4,000 คน มีการรับมือปกติ ในส่วนของผู้ป่วยที่ต้องใช้รถวีลแชร์ หรือเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินไปขึ้นรถสาธารณะได้ ก็มีแท็กซี่ก็เข้ารับตามเวลา เพราะได้ประชาสัมพันธ์แล้วเมื่อวานว่าช่วง 11.00-13.00 น. คือช่วงพีค ซึ่งก็สามารถจัดการปัญหาตรงนี้ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศการซ่อมแซมหลุม เจ้าหน้าที่ยังคงเร่ง ดำเนินการใช้รถแบ๊กโฮ ตักทรายถมบริเวณหลุมดังกล่าว ซึ่งต้องแข่งขันกับเวลาเนื่องจากพบว่า อากาศช่วงเช้านี้ มีเมฆครึ้มกลัวว่าจะมีฝนตกลงมาอาจทำให้การเททรายต้องหยุดชะงักลง