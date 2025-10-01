‘พัฒนา’ ประกาศ 6 นโยบายสธ. ปัดฝุ่นแอพพ์หมอพร้อม-เพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรให้ได้มากกว่าคำว่า ‘ขอบคุณ’

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2568
นายพัฒนา กล่าวว่า การประชุมวันนี้ตนได้มอบนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในช่วง 4 เดือน (Quick win) ที่ตนเข้ามารับตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข โดยมี 6 เรื่องสำคัญ ได้แก่ เรื่องที่ 1 โครงการพระราชดำริฯ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ พระบรมวงศานุวงศ์ เรื่องที่ 2 โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่และโครงการฟอกไตฟรีได้ทุกแห่ง โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว เรื่องที่ 3 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้ประชาชนสามารถดูแลตัวเองและยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งปลายทางนั้นจะส่งผลดีกับในการช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ เรื่องที่ 4 นโยบาย “หมอไม่ล้า ประชาชนไม่รอ เชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยี” โดยกำหนดให้แอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” เป็น Super App หลักในการจัดบริการ เพราะมีฐานข้อมูลประชาชน 20 กว่าล้านราย เพื่อให้ประชาชนจองนัดหมาย รับยา ตรวจสอบคิวนัดได้ในหมอพร้อม แต่ก็จะไม่ปิดกั้นช่องทางอื่นๆ ของโรงพยาบาลที่อาจจะมีแอพพ์อยู่แล้ว แต่หมอพร้อมก็จะเป็นซุเปอร์แอพพ์ในการเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์
นายพัฒนา กล่าวว่า เรื่องที่ 5 เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ด้วยการแพทย์มูลค่าสูงที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งใจปรับปรุงการทำงานและยกระดับการทำงาน ในฐานะผู้นำและผู้สนับสนุนที่ดีให้กับกระทรวงอื่นเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ให้เป็น การแพทย์เพื่อเศรษฐกิจ (Medical Economy) ให้ได้ และ เรื่องที่ 6 การสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร สธ.มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากร และดูแลสภาพความเป็นอยู่ทางการเงิน ค่าตอบแทนและการเป็นอยู่อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเงิน เรายืนยันว่าจะไม่ทิ้งให้บุคลากรสาธารณสุขได้รับเพียงแค่คำว่า “ขอบคุณที่เป็นผู้เสียสละ” เพียงเท่านั้น