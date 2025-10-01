สภาเด็กและเยาวชนฯ หวั่นซ้ำรอยไหม้ ‘บัสทัศนศึกษา’ จี้รัฐบาลดันมาตรการปลอดภัยทางถนน
วันนี้ (1 ตุลาคม 2568) เวลา 09.00 น. ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ได้เข้ายื่นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกรัฐบาล และรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ณ ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 1 ปี เหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษา” ที่คร่าชีวิตนักเรียนและครูจำนวนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความเปราะบางด้านความปลอดภัยของการเดินทางในเด็กและเยาวชน ซึ่งยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง
สำหรับข้อเสนอของสภาเด็กและเยาวชนฯ ระบุว่า เน้นย้ำว่า ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนถือเป็น “ภัยคุกคามต่อชีวิตและอนาคตของเยาวชนไทย” การยื่นข้อเสนอครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้รัฐบาลกำหนดมาตรการและนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนที่ ชัดเจน ครอบคลุม และยั่งยืน โดยมีข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล
1.ติดตามและปรับปรุงมาตรการความปลอดภัย 16 ข้อ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) โดย สพฐ.ควรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัย 16 ข้อ ในการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งทบทวนข้อปฏิบัติให้มีความเป็นไปได้ทางปฏิบัติ โดยเฉพาะข้อ 7 ที่กำหนดให้การเดินทางด้วยรถโดยสาร 40 ที่นั่งตั้งแต่ 3 คันขึ้นไปต้องมีรถนำขบวน ซึ่งแม้มีเจตนารมณ์เพื่อความปลอดภัยแต่ยังมีข้อจำกัดด้านการบังคับใช้ จึงควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องบริบทในพื้นที่
2.เพิ่มงบประมาณเฉพาะกิจกรรมทัศนศึกษา สพฐ.ควรทบทวนและปรับปรุง อัตราเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยกำหนดสัดส่วนเฉพาะสำหรับ “กิจกรรมทัศนศึกษา” ที่รวมค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัย เช่น รถทัศนาจรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประกันภัย และการฝึกอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นให้แก่นักเรียนและครู
3.จัดตั้งหน่วยงานกลางและทำเนียบผู้ประกอบการรถทัศนาจรปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก ควรจัดตั้งหน่วยงานกลางด้านการตรวจสอบและจัดทำทำเนียบผู้ประกอบการรถทัศนาจรปลอดภัย โดยจัดระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาทิ ดาวความปลอดภัย (Safety Stars) ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานรัฐ สามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานสูง และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการยกระดับคุณภาพการให้บริการ และกำหนดค่าโดยสาร/ค่าเหมากลาง ขั้นต่ำ–สูงสุด ให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
4.ประกาศปี 2569–2570 เป็น “ปีแห่งความปลอดภัยทางถนนของเด็กและเยาวชน” รัฐบาลควรกำหนดปี 2569–2570 เป็น “ปีแห่งความปลอดภัยทางถนนของเด็กและเยาวชน” โดยมอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับภาพรวม และประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ กระทรวงคมนาคม (คค.) จัดทำแผนปฏิบัติการพร้อมตัวชี้วัด (KPIs) ที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน และการใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้มีการรายงานความก้าวหน้าต่อรัฐสภา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความต่อเนื่องของนโยบาย
นายชินท์ณภัทร โต๊ะเส็น ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เรียกร้องให้รัฐบาลลงมือจริงจังกับมาตรการความปลอดภัยทางถนน
“เรามาที่นี่วันนี้ ไม่ใช่เพียงเพื่อรำลึกถึงความสูญเสีย แต่เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลงมือจริงจังกับมาตรการความปลอดภัยทางถนน เราไม่อยากเห็นเด็กคนใดต้องสูญเสียชีวิตเพียงเพราะการเดินทางไปทัศนศึกษา ซึ่งควรเป็นกิจกรรมแห่งการเรียนรู้และความสุข ไม่ใช่ความเสี่ยง สภาเด็กและเยาวชนฯ เชื่อมั่นว่า หากรัฐบาลนำข้อเสนอไปปฏิบัติจริง จะเป็น ก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน ลดความสูญเสีย และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำหรับเด็กและเยาวชนไทย” นายชินท์ณภัทร กล่าว