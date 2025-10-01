‘พัฒนา’ ตอบปมพ่อพาซบ ‘พรรคภูมิใจไทย’ เผยเป็นสังกัดแรกของตัวเอง พร้อมทำงานเต็มที่

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายสันติ พร้อมพัฒน์ ผู้เป็นบิดา ได้พาเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย โดยมีภาพปรากฏผ่านสื่อเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ว่า เรื่องนี้ทุกคนถามในเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว ซึ่งตนมองว่าทำงานอะไรได้ มีโอกาสอะไรให้ทำงาน ก็ต้องทำ ทำแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ
“โดยส่วนตัวแล้วไม่เคยเกี่ยงว่าจะต้องไปอยู่ที่ไหน ทำอะไร แต่ด้วยที่ผ่านมาไม่ได้เคยสมัครสังกัดพรรคการเมืองใด คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ย้ำว่าส่วนตัวไปที่ไหนก็เต็มที่ที่นั่น และขอบคุณสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายทุกอย่าง” นายพัฒนา กล่าว