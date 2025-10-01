จิสด้า เปิดข้อมูลดาวเทียม พบ 16 จว. น้ำท่วมขัง 2.4 ล้านไร่
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังด้วยข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1A ในวานนี้ (30 กันยายน) พบว่าขณะนี้มีพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก สุโขทัย สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท อุตรดิตถ์ สระบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี นครปฐม และ นครราชสีมา รวม 16 จังหวัด มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังทั้งสิ้น 2,465,486 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักและสายรอง รวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัยและเส้นทางคมนาคมบางส่วน ทั้งนี้ ระดับน้ำท่วมขังจะมีความลึกแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละพื้นที่
อย่างไรก็ตามการประเมินพื้นที่น้ำท่วมขังได้จาก การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมโดยประมาณ ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง โดยสถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป
สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ พร้อมรายงานสรุปพื้นที่น้ำท่วมแต่ละจังหวัด เพิ่มเติมได้ที่ https://disaster.gistda.or.th