กทม.ฝนหนักหลายพื้นที่ รวมเขตดุสิต พบ บางเขน หนักสุด 62.5 มม.

กทม.ฝนหนักหลายพื้นที่ รวมเขตดุสิต พบ พญาไท หนักสุด 60.5 มม.
เวลา 13.15 น.วันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้รายงานว่า พื้นที่ กทม. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตบางเขน ห้วยขวาง วังทองหลาง ดินแดง พญาไท ดุสิต(ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนจากการยุบตัวของดิน เป็นหลุมยุบขนาดใหญ่) บางพลัด บางกอกน้อย ตลิ่งชัน พระนคร ป้อมปราบ ฯคลองสาน ราชเทวี ปทุมวัน บางรัก เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่ ฝนรวมที่เขตบางรัก 24.0 มม
เวลา 13.30 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตบางเขน หลักสี่ จตุจักร ลาดพร้าว ห้วยขวาง ดินแดง พญาไท ดุสิต บางพลัด ตลิ่งชัน บางกอกน้อย ทวีวัฒนา บางแค ปทุมวัน ป้อมปราบฯ คลองสาน พระนคร คลองเตย เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่ ฝนรวมที่เขตพญาไท 39.0 มม
เวลา 13.45 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตบางเขน หลักสี่ สายไหม ดอนเมือง จตุจักร ดินแดง พญาไท บางซื่อ ห้วยขวาง บางซื่อ ราชเทวี ดุสิต บางพลัด บางกอกน้อย ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค หนองแขม เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่ ฝนรวมที่เขตพญาไท 59.5 มม
เวลา 14.00 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตบางเขน หลักสี่ สายไหม ดอนเมือง จตุจักร ดินแดง พญาไท บางซื่อ ห้วยขวาง บางซื่อ ราชเทวี ดุสิต บางพลัด บางกอกน้อย ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค หนองแขม เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่ ฝนรวมที่เขตบางเขน 60.5 มม
เวลา 14.15 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตสายไหม ดอนเมือง หลักสี่ ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน จตุจักร บางซื่อ ดุสิต เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่ /ฝนรวมที่เขตบางเขน 62.5 มม