กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานคำขวัญวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2568 “สุขกาย สุขใจ สูงวัยมีพลัง ช่วยสร้างสังคม”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดงาน “ส่งเสริมภูมิกาย สร้างเสริมภูมิใจ ให้วัย Gen ยัง Active 50+” โดยมีศาสตราจารย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนางมาเรีย คริสติช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการ Gen ยัง Active 50+ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
งาน “ส่งเสริมภูมิกาย สร้างเสริมภูมิใจ ให้วัย Gen ยัง Active 50+” จัดขึ้นเนื่องในวันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons) ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นเพื่อยกย่องและเคารพในคุณค่าของผู้สูงอายุที่เคยมีคุณูปการต่อสังคมและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั่วโลก
ศาสตราจารย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และที่ปรึกษาโครงการ Gen ยัง Active 50+ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และความร่วมมือในการดำเนินโครงการ “Gen ยัง Active 50+” โดยภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมกันส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันให้คนไทยวัยทำงานและวัย 50+ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพที่ถูกต้อง ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารที่เข้าถึงง่าย ทั้งเว็บไซต์ และ LINE OA : @GenYoungActive ศูนย์รวมข้อมูลด้านสุขภาพที่เชื่อถือได้ และการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ เรื่อง “การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน” จัดทำขึ้นเพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพและระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งสำหรับผู้สูงอายุ รองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ผ่านหลากหลายมุมมองจากผู้กำหนดนโยบาย ประกอบด้วย
- “ความสำคัญในการลดภาระโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ” โดย นายแพทย์มณเฑียรคณาสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- “การป้องกันควบคุมโรคและสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน” โดย นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค
- “การเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ” โดย นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
- “นโยบายและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ” โดย นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนะกุล รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- “การเตรียมความพร้อมทุกมิติรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ” โดย นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
- “การบูรณาการความร่วมมือเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ” โดย ศาสตราจารย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานฯ และคำขวัญวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2568 ความว่า “สุขกาย สุขใจ สูงวัยมีพลัง ช่วยสร้างสังคม”
ต่อมาเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ภูมิกาย ภูมิใจ ภูมิความรู้” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็น “แบบอย่างของการมีสุขภาวะที่ดี การมีสุขภาพใจที่เปี่ยมสุข และองค์ความรู้ด้านสุขภาพ” นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการยังนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ได้แก่
ด้านภูมิกาย ประกอบด้วย หัวข้อ “ดูแลตนเองให้สุขภาพดีในวัย 50+” โดย กรมควบคุมโรค และหัวข้อ “การสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ” โดย กรุงเทพมหานคร
ด้านภูมิใจ ประกอบด้วย หัวข้อ “การดูแลจิตใจตามแนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิต” โดย กรมอนามัย และหัวข้อ “แนวทางส่งเสริมคุณค่าให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตสุขเสรี” โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ
ด้านภูมิความรู้ ประกอบด้วย หัวข้อ “ภูมิคุ้มกันความรู้ป้องกันข่าวลวง” โดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และหัวข้อ “แหล่งข้อมูลดูแลกายและใจสำหรับวัย 50+” โดยโครงการ Gen ยัง Active 50+ โดยภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด