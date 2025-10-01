พม. เผย ไทยยังคงระดับเทียร์ 2 ปีที่ 4 บูรณาการทุกภาคส่วน ป้องกัน-ปราบปรามค้ามนุษย์

พม. เผย ไทยยังคงระดับ เทียร์ 2 ปีที่ 4 บูรณาการทุกภาคส่วน ป้องกัน-ปราบปรามการค้ามนุษย์
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี ค.ศ. 2025 (2025 Trafficking in Persons Report) เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ ใน 188 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยยังคงได้รับการจัดระดับให้อยู่ในระดับ 2 (Tier 2) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เป็นการสะท้อนถึงพัฒนาการสำคัญที่รัฐบาลไทยและภาคส่วนต่าง ๆ ได้บูรณาการร่วมกันในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำ อาทิ การเพิ่มจำนวนการสืบสวน , การดำเนินคดีและการตัดสินลงโทษคดีค้ามนุษย์ , ความร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งกลับผู้เสียหายชาวต่างชาติที่หลบหนีจากการบังคับใช้แรงงานและการบังคับให้ก่ออาชญากรรมในปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้าน , การจัดทำคู่มือด้านกงสุลเพื่อสนับสนุนผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือ , การเปิดและดำเนินการศูนย์บูรณาการการคัดแยกและส่งต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการรวมแบบฟอร์มคัดกรองเข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมความสอดคล้องในการระบุตัวผู้เสียหาย รวมถึงการปรับปรุงแนวทางให้ครอบคลุมถึงตัวชี้วัดการบังคับให้ก่ออาชญากรรมและแรงงานเด็กที่ถูกบังคับ จากข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคม
นายกันตพงศ์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม รายงานดังกล่าวระบุอีกว่า ไทยยังไม่บรรลุมาตรฐานขั้นต่ำในบางประเด็น อาทิ การสัมภาษณ์ที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างการตรวจแรงงานและการระบุตัวผู้เสียหาย ทำให้ผู้เสียหายจำนวนมากไม่ได้รับการระบุตัวและไม่ได้รับการดูแล โดยเฉพาะผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการบังคับให้ก่ออาชญากรรม , ข้อกำหนดตามกฎหมายที่กำหนดให้ผู้เสียหายต่างชาติส่วนใหญ่ต้องพักอยู่ในสถานคุ้มครองตลอดกระบวนการดำเนินคดี เป็นอุปสรรคต่อการที่เหยื่อจะรายงานการถูกแสวงหาประโยชน์หรือยอมเข้าร่วมเป็นพยาน , บริการที่รัฐจัดให้ยังมีช่องว่างสำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท และคุณภาพของบริการมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ รวมถึงปัญหาคอร์รัปชันและการสมรู้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่รัฐยังคงเป็นอุปสรรคต่อความพยายามต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ มีการให้ข้อเสนอแนะสำคัญต่อการดำเนินงานของประเทศไทย จำนวน 11 ข้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเด็นต่อเนื่องจากข้อเสนอแนะเดิมในปี 2567
นายกันตพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปีนี้ กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้ออกรายงานล่าช้ากว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่มักจะออกรายงานในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมของทุกปี ทั้งนี้ กระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน จะได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีพัฒนาการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์ต่อสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องคุ้มครองประชาชนคนไทยและพลเมืองจากประเทศอื่น ไม่ให้ถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และถูกแสวงหาประโยชน์จากขบวนการค้ามนุษย์ นำไปสู่การรวบรวมผลงานเพื่อจัดทำรายงานฉบับปี 2568 ต่อไป