รฟม. เร่งถมทราย อุดหลุมยุบสามเสน มั่นใจ พร้อมเปิดถนน 9 ต.ค.

รฟม.เร่งถมทรายเพิ่มให้ครบ 2 พันคิว เดินหน้าตามแผน พร้อมเปิดถนน 9 ต.ค. แน่นอน
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 1 ตุลาคม ที่โรงพยาบาลวชิระ นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางวรัญญา ลีลาบูรณพงศ์ ผอ.เขตดุสิต และ ผศ.นพ.อนุแสง จิตสมเกษม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล รวมกันแถลงความคืบหน้าสถานการณ์หลุมยุบหน้าโรงพยาบาล
นายกิตติกร กล่าวว่า จากที่เมื่อวานนี้พบช่องว่างบริเวณแนวท่อประปา วันนี้ก็ได้มีการเข้าไปอุดช่องว่างแล้ว และมีการตรวจสอบโดยรอบด้วย ซึ่งได้ใช้คอนกรีตอัดไปประมาณ 100 คิว และปูนตอนนี้ปูนเซตตัวแล้ว และวันนี้ตลอดทั้งวันได้มีการเททรายถมลงไป เกือบ 1,300 คิว คาดว่าวันนี้ไปจนตลอดทั้งคืนจะเททรายได้ครบ 2000 คิว แน่นอน และความสูงของทรายตอนนี้ 2 เมตรแล้ว เมื่อรวมกับความสูงของคอนกรีดที่เทไปก่อนหน้านี้ 5 เมตร จะเป็น 7 เมตร
ส่วนฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อช่วงบ่าย ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร และส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบริเวณอุโมงค์ และตัวสถานีด้านล่าง ก็ไม่พบน้ำที่ไหลลงไป และปริมาณน้ำฝนตกลงมา 20 กว่ามิลเมตร ซึ่งทาง กทม. ได้นำเครื่องสูบน้ำมาใช้ในการสูบน้ำฝนที่ตกลงมาออกไป แม้ว่าจะมีฝนตก แต่การทำงานยังคงเป็นตามแผนเดิม และจะกลับมาเปิดการจราจรได้ภายในวันที่ 9 ตุลาคมนี้แน่นอน
ส่วนพื้นที่ใต้อาคารสน.สามเสน เจ้าหน้าที่ได้มีการฉีดปูนเพื่อเสริมความแข็งแรงและได้ถมทราย ซึ่งตอนนี้หลังฝนตกมีน้ำขังจุดนั้นเยอะ ก็ได้เร่งสูบน้ำออก และจะถมทรายลงไป เบื้องต้นยังไม่มีการเคลื่อนตัวของดินใต้สน.สามเสนแล้ว
ผศ.นพ.อนุแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล บอกว่า ทาง รพ.มีการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการประมาณ 5 พันคน ถือว่าเป็นยอดที่สูงตั้งแต่กลับมาเปิดให้บริการ ทำให้มีการจราจรใน รพ.หนาแน่ ประกอบกับมีฝนตกลงมา และการขาดช่วงของรถแท็กซี่ที่ไม่เพียงพอกับผู้ใช้บริการ