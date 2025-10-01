‘ปลัดฯสมฤกษ์’ วาง 5 นโยบาย ‘สานต่อ วางรากฐาน ร่วมพัฒนา’ ระบบสาธารณสุขยั่งยืน
วันนี้ (1 ตุลาคม 2568) ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ครั้งที่ 7/2568 ซึ่งเป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2569 และเป็นครั้งแรกภายหลังดำรงตำแหน่งปลัด สธ.
นพ.สมฤกษ์ กล่าวถึงแนวทางในการทำงานว่า จะสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน สธ.ภายใต้การนำของ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ สธ. ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ทั้งในระยะสั้น 4 เดือน และในระยะยาว 4 ปี ผ่านนโยบายการดำเนินงาน 5 ประเด็น ได้แก่
1.เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพเชิงพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยแนวทาง One Region-One Province-One Hospital บริหารทรัพยากรโรงพยาบาลร่วมกันในระดับเขต, พัฒนาบริการเฉพาะทาง ศูนย์ความเป็นเลิศในทุกเขตสุขภาพ เพิ่มทางเลือกการเข้ารับบริการพรีเมียมคลินิก, เพิ่มประสิทธิภาพการบริการปฐมภูมิ ให้ประชาชนทุกคนมีหมอประจำตัวดูแล, เสริมความพร้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพในพื้นที่ กทม.
2.สร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัย คนไทยแข็งแรง ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย วัยเรียน/วัยรุ่นมี IQ EQ ดี วัยทำงานพฤติกรรมสุขภาพดี ลดภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุ มีระบบดูแลสุขภาพระยะยาว, ยกระดับการควบคุมป้องกันโรค NCDs และจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี เช่น ระบบบำบัดนํ้าเสีย ลดการปล่อยคาร์บอนในหน่วยบริการสุขภาพ พัฒนาโรงพยาบาลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3.เพิ่มขีดความสามารถ นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ดิจิทัลสุขภาพ ระบบข้อมูลสุขภาพอัจฉริยะ โดยพัฒนาระบบดิจิทัลสุขภาพเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว สร้างคลังข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ของประเทศ, พัฒนา Telemedicine นวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ สนับสนุนการวิจัยและการผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์มูลค่าสูง (ATMPs) และพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์แม่นยำ
4.เพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสุขภาพ โดยเพิ่มมูลค่าบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพรไทย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมสุขภาพ คลินิกแพทย์แผนไทยร่วมสมัย, ผลิตและพัฒนาผู้ดูแล (Caregiver) และนวดไทยมืออาชีพ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
และ 5.บุคลากรมีขวัญ กําลังใจ และคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี โดยมีการบริหารจัดการกำลังคนที่คล่องตัว ลดข้อจำกัด ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติให้เอื้อต่อการพัฒนา พร้อมเดินหน้าร่าง พ.ร.บ.กระทรวงสาธารณสุข, กระจายบุคลากรในเขตสุขภาพอย่างเหมาะสม และสร้างแรงจูงใจ สวัสดิการ ความก้าวหน้า เพื่อรักษากำลังคนในพื้นที่ พร้อมสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน