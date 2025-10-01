วันแรกเก็บค่าขยะอัตราใหม่ เปิดสถิติแห่ร่วม ‘ไม่เทรวม’ 7 แสนครัวเรือน เกินเป้ากว่าเท่าตัว!

ดีเดย์ ไม่เทรวมฯ วันแรก กทม. ผนึกกำลังการเคหะแห่งชาติ ลุยชุมชนเคหะห้วยขวาง ชมการจัดการขยะแบบอาคารพักอาศัยรวม เน้นใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิล สร้างรายได้ให้ชุมชน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการขยะในชุมชนเคหะห้วยขวาง บริเวณจุดคัดแยกขยะ แฟลต 1 โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวแฟลตคัดแยกขยะจากภายในห้องพักและนํามาทิ้งด้านล่างบริเวณ “โรงคัดแยกขยะเคหะชุมชนห้วยขวาง” และหากมีห้องที่ไม่สามารถนําลงมาทิ้งได้ จะมีการจัดตั้งถังขยะอินทรีย์ และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการยกลง เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวเคหะชุมชนห้วยขวางอีกทางหนึ่ง จากนั้นได้เยี่ยมชม “ธนาคารขยะออมทรัพย์เคหะชุมชนห้วยขวาง” บริเวณแฟลต 2 ชั้น 1 ที่จัดให้มีระบบสมาชิกรับฝาก ซื้อ-ขาย ขยะรีไซเคิล มีการปันผลให้สมาชิกสร้างรายได้ภายในชุมชน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันติดสติ๊กเกอร์ “บ้านนี้ไม่เทรวม” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ของชาวชุมชนเคหะห้วยขวาง
นายพรพรหม กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะอัตราใหม่ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2568 ได้เริ่มบังคับใช้ ซึ่งมีการปรับเพิ่มขึ้นโดยถ้าเป็นครัวเรือนทั่วไป เดือนละ 60 บาท แต่ถ้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมฯ สามารถลดหย่อนเหลือเพียงเดือนละ 20 บาท โดยมีประชากรของกรุงเทพมหานคร พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติค่อนข้างมาก ต้องขอบคุณการเคหะฯ ที่ให้ความร่วมมือกับ กทม. ส่งเสริมให้ลูกบ้านเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ และเคหะชุมชนห้วยขวางแห่งนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดี ที่ได้มีความร่วมมือมาตั้งแต่แรกเริ่มจนต่อยอดกลายเป็นโครงการตัวอย่าง ทั้งการใช้ถังแยกประเภทขยะรวมถึงเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ
นายพรพรหม กล่าวต่อถึงผลตอบรับสำหรับดีเดย์ไม่เทรวมฯ วันแรกว่า กรุงเทพมหานคร เดินหน้ารณรงค์โครงการนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 68 และเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 68 ณ ตอนนี้มีคนลงทะเบียนแล้วกว่า 700,000 ครัวเรือน โดยเป็นบ้านเดี่ยว กว่า 300,000 ครัวเรือน และแบบกลุ่ม อาทิ คอนโด หมู่บ้าน กว่า 400,000 ครัวเรือน นับว่าประชาชนให้การตอบรับอย่างดี เกินเป้าที่เราวางไว้กว่าเท่าตัว โดยปีหน้าตั้งเป้าที่ 30% โดยตอนนี้อยู่ในช่วงการสร้างความเชื่อมั่น ให้ประชาชนเห็นว่าขยะที่แยกมา กทม. ไม่เทรวมอย่างแท้จริง มีการจัดการขยะที่ปลายทางชัดเจน ทั้งขยะเศษอาหาร การนำไปหมักปุ๋ย หรือขยะรีไซเคิล เป็นต้น
“เชื่อว่าเมื่อมีการเข้าร่วมโครงการฯ จะทำให้มีขยะที่ทิ้งให้ กทม. จัดเก็บลดน้อยลง และขยะที่ต้องนำไปฝังกลบซึ่งเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมลดลงเช่นกัน ดีใจที่วันนี้มีการร่วมมือกับการเคหะและหวังว่าจากโครงการนี้ก็จะสามารถต่อยอดไปยังโครงการอื่น ๆ ที่ช่วยลดขยะได้มากขึ้นต่อไป” นายพรพรหม กล่าว
ด้าน นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ มีความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่รณรงค์ ณ การเคหะชุมชนห้วยขวาง โดยเฉพาะโครงการนำร่องที่แฟลตห้วยขวาง 1 ซึ่งเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะและเชิญชวนให้ลูกบ้านลงทะเบียนเพื่อลดค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะของ กทม. โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้อยู่อาศัย โดย กทม. ได้สนับสนุน อาทิ ถังขยะในจุดคัดแยกขยะ กว่า 400 ถัง ให้ชุมชน ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติเตรียมพัฒนาอีก 38 ตึก แฟลตห้วยขวางให้มีจุดคัดแยกขยะ พร้อมเชิญชวนลูกบ้านร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ดี ๆ จาก กทม.
สำหรับชุมชนเคหะห้วยขวาง เป็นอาคารแนวสูงแบบพักอาศัยรวม 5 ชั้น จํานวน 38 อาคารๆ ละ 80 ห้อง แต่ละอาคารมีปล่องทิ้งขยะ ชั้นละ 1 จุด บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และขยะแต่ละชัั้นจะรวมกันที่จุดพักขยะบริเวณชั้น 1 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้อพักอาศัย มีรอบการเก็บขนมูลฝอย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยสํานักงานเขตดินแดง และก่อนการเก็บขนจะมีเจ้าหน้าที่ประจําแฟลตคัดแยกขยะรีไซเคิล และล้างทําความสะอาดจุดทิ้งขยะรวมหลังการเก็บขนทุกครั้ง
ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม แยกขยะลดค่าธรรมเนียมได้อย่างต่อเนื่อง ผ่าน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย
1. แอพพลิเคชัน BKK WASTE PAY ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ทั้งในระบบ IOS และ Android
– ระบบ IOS : https://u.bangkok.go.th/Appbkkwastepay
– ระบบ Android : https://u.bangkok.go.th/Wastepayforandroid
2. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ BKK WASTE PAY : bkkwastepay.bangkok.go.th
3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ สำนักงานเขตในพื้นที่
4. เจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะ (เจ้าหน้าที่ Handheld)
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมฯ หรือการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทาง BKK WASTE PAY
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. หรือที่เว็บไซต์ https://greener.bangkok.go.th/welcome/
ข้อกฎหมาย/ข้อบัญญัติค่าธรรมเนียม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง: สำนักงานยุทธศาสตร์จัดการมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2203 2935
การลงทะเบียนผ่านแอะพลิเคชัน/เว็บไซต์ BKK WASTE PAY: สำนักงานสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สำนักสิ่งแวดล้อม #hotline โทร. 09 9436 1036, 09 5019 6349, 09 4359 5701, 06 1891 6342 ได้ทุกวัน เวลาราชการ หรือ โทร. 0 2203 2928 ในวัน เวลาราชการ
ในวันนี้มี นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธวัช สินพันธุ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางปาณิสรา เนตรธารธร ผู้อำนวยการเขตดินแดง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตดินแดง การเคหะแห่งชาติ และประชาชนชาวชุมชนเคหะห้วยขวาง ร่วมลงพื้นที่