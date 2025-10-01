ระทึกกลางดึก! หลุมยุบบนถนนพระราม 1 หน้า รพ.ตำรวจ จนท.เขตปทุมวัน เร่งแก้ไข
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ดร.นรเทพ ชูพูล ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เหตุมีหลุมบนถนนพระรามที่ 1 บริเวณหน้าโรงพยาบาลตำรวจ (ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์) พบหลุมลึกประมาณ 70 ซม. กว้าง 40 ซม. สาเหตุเบื้องต้นอาจเกิดจากการกัดเซาะดิน เนื่องจากอยู่บริเวณแนวท่อระบายน้ำ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดไว้ชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ จะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยต่อไป
