เลขาธิการ อย. เผยระเบียบ ‘กำหนดราคายา’ แนะ พณ.ใช้เป็นตัวเทียบ กำหนดราคายารพ.เอกชนได้
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยถึงการกำหนดราคายาในสถานพยาบาลเอกชน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันว่า โดยปกติแล้ว การกำหนดราคากลางของยาที่จำหน่ายในประเทศไทย จะมีคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นเลขานุการ โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่กำหนดราคากลางยา ผ่านอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา โดยหลักการแล้วจะเป็นการกำหนดราคาเพื่อให้เป็นเครื่องมือของรัฐในการควบคุมจัดซื้อยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามสภาพการแข่งขันของตลาดยา แต่ก็ไม่ใช่ยาทุกตัวจะมีการกำหนดราคากลาง ซึ่งการกำหนดราคากลางส่วนใหญ่จะเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติและยาที่สำคัญ
ภญ.สุภัทรากล่าวว่า การกำหนดราคากลางของยาจะเป็นเครื่องมือของโรงพยาบาลรัฐในการจัดซื้อยา ส่วนการซื้อยาของโรงพยาบาลเอกชนนั้น สามารถซื้อตรงผ่านบริษัทผู้จำหน่ายยาที่มีใบอนุญาตจาก อย. ซึ่งการกำหนดราคากลางของรัฐนี้ไม่สามารถไปควบคุมการซื้อยาของภาคเอกชนได้ แต่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) สามารถขอข้อมูลนี้ไปประกอบในการกำหนดราคายาของภาคเอกชนได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ มีการประชุมเพื่อปรับปรุงราคากลางกันอยู่ตลอด โดยหลักเกณฑ์ที่นำมาพิจารณามีหลายปัจจัย เช่น ถ้ามีบริษัทผลิตยาชนิดเดียวกันนี้จำนวนมาก หาซื้อได้ง่าย ยาก็ควรจะมีราคาถูกลง นอกจากนั้น ยังต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นบริษัทยา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของตลาดยา
“อย.และคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดราคายาของภาคเอกชนโดยตรง แต่โดยปกติแล้ว ก็สามารถนำราคากลางที่ถูกกำหนดขึ้นไปเป็นตัวเทียบให้กับโรงพยาบาลเอกชนได้” ภญ.สุภัทรากล่าว