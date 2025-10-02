‘ตรีนุช’ แจงตั้งปลัด ก.แรงงานใหม่ รอขั้นตอน ยันไม่กระทบนโยบาย เร่งเคลียร์ปมซื้อตึก Skyy9
วันนี้ (2 ตุลาคม 2568) ที่กระทรวงแรงงาน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตั้งปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ ว่า เรื่องการแต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่นั้น ทราบว่า ก่อนตนเข้ามารับตำแหน่งก็มีการเสนอรายชื่อ และผ่านกระบวนการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว อาจจะต้องรอให้เป็นไปตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ของทางราชการก่อน ซึ่งตอนนี้เชื่อว่าไม่กระทบกับการทำงานของกระทรวงแรงงาน เพราะก็อยู่ในช่วงสุญญากาศมาราวๆ 1 เดือน และตนคิดว่าทุกคนจะทำงานกันได้ ร่วมกับผู้บริหารที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
ผู้สื่อข่าวถามว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะมีการหยิบยกเรื่องปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่เข้าไปพูดคุยในที่ประชุม ครม.หรือไม่ เพราะถือว่าค้างมาเป็นเวลานานแล้ว น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ในกรอบที่กระทรวงแรงงานทำได้ เราทำหมดแล้ว การเร่งรัดก็เร่งรัดไปหมดแล้ว ขั้นตอนจากนี้ อะไรที่เราทำได้ เราก็จะทำ ถ้าอันไหนที่ทำไม่ได้ เราก็ไม่สามารถรุกล้ำได้
เมื่อถามย้ำว่า ทาง ครม.ได้มีการส่งหนังสือสอบถามมายังกระทรวงแรงงานหรือไม่ ว่าจะยืนยันรายชื่อ ปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ ตามที่ ครม.ชุดที่แล้วเสนอหรือไม่ น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ยังไม่เห็นส่งกลับมา ส่วนตนไม่มีอำนาจที่จะดึงเรื่องกลับมา ต้องเป็นการตีกลับมาจาก ครม.ก่อนถึงจะเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการฯ ซึ่งเป็นเจ้าของกระทรวงทบทวน อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ ก็มีการคุยภายในกระทรวงว่าจะทำอย่างไร เพราะต้องการความชัดเจนในการดำเนินการ ซึ่งก็เห็นว่า อาจจะรอดูไปสักพักหนึ่งก่อน
เมื่อถามต่อไปว่า หากมีการส่งกลับมาถามทางกระทรวงแรงงาน ว่าจะยืนยันรายชื่อหรือไม่นั้น ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะยืนยันรายชื่อเดิมหรือไม่ หรือจะมีการแต่งตั้งรายชื่อใหม่ น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า เดี๋ยวก่อน ขออยู่กับปัจจุบันก่อน ส่วนที่ตนเคยบอกว่าอยากได้คนภายในกระทรวงนั้น หากมองในเรื่องของการทำงาน เนื้องาน การคัดเลือกบุคคลภายในอาจจะสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยกรอบระยะเวลาที่มีอยู่
เมื่อถามว่า ต้องรอผลการพิจารณาการตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อตึก Skyy9 มาประกอบหรือไม่ เนื่องจากปลัดกระทรวงแรงงานคนเก่าถูกย้ายไปเพราะเรื่องนี้ โดยที่กรรมการชุดดังกล่าวยังไม่ได้มีการประชุม และมีมติออกมา น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า เห็นว่ามีกรรมการบางคนลาออก โดยตอนนี้ตนก็ได้เร่งไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ประชุมกัน ซึ่งขณะนี้ก็ได้เร่งรัดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบวินัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง และรายงานความคืบหน้าเรื่องนี้โดยเร็ว
เมื่อถามว่า ในมุมของปลัดกระทรวงแรงงานคนเก่า (นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์) มองว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากถูกย้ายออกจากตำแหน่งทั้งที่กรรมการสอบฯ ยังไม่ได้ประชุม และยังไม่มติ น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องมาเร่งกระบวนการสอบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่วนการตั้งปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ เป็นคนละเรื่อง เพราะผ่านมติ ครม.ไปแล้วในรัฐบาลที่แล้ว อยู่ที่ว่าจะส่งกลับมาให้เราทบทวนหรือไม่ หรือจะดำเนินการต่อไป
ต่อข้อถามว่า การตั้งปลัดกระทรวงแรงงานใหม่ ถือว่าล่าช้าไปหรือไม่ เพราะ ครม. มีมติตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน จนตอนนี้ผ่านมา 1 เดือน แล้ว น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ช้าหรือไม่ช้านั้น ตนไม่รู้ แต่ว่าขั้นตอนตรงนี้อาจเป็นข้อต่อของการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลใหม่ด้วย ซึ่งนายกฯ เพิ่งจะเข้ามาทำงาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ สืบเนื่องจากที่ประชุม ครม. ซึ่งมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทนนายกฯ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีมติเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ในการ แต่งตั้ง พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เป็นปลัดกระทรวงแรงงาน คนใหม่แทนนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ซึ่งถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จากกรณีกระทรวงแรงงานมีการตั้งกรรมการสอบวินัยผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อตึก Skyy9 ในราคากว่า 7 พันล้านบาทของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ซึ่งในปีที่ซื้อตึกดังกล่าว นายบุญสงค์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ สปส.อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสอบฯ ที่ตั้งขึ้นมานั้นยังไม่เคยมีการประชุม แต่ก็มีคำสั่งย้ายนายบุญสงค์ ออกจากตำแหน่ง และตั้งปลัดกระทรวงแรงงานใหม่ ดังข้อมูลข้างต้น