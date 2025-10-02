สมาคม รพ.เอกชน ชี้กำหนด ‘ราคายา’ เป็นแนวคิดที่ดี แต่อาจกระทบต้นทุนผู้ประกอบการ
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ประกาศเรื่องการแก้ไขปัญหาราคายาในโรงพยาบาลเอกชนที่มีราคาสูง ว่า โดยปกติโรงพยาบาล (รพ.) เอกชน จะมีการประกาศราคา และส่งให้ทาง พณ.อยู่แล้ว ซึ่งข้อมูลที่มีจะเป็นในรูปดิจิทัล จะติดคิวอาร์โค้ดหน้าแผนกการเงินเพื่อให้ตรวจสอบราคาได้ แต่กรณีที่ทาง พณ.ต้องการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น อาจออกมาในรูปแบบปริ้นท์เป็นกระดาษ หรือทำอย่างไรให้เห็นชัดเจน ซึ่งหลายแห่งดำเนินการได้ เพื่อให้คนไข้ที่มารับบริการ รพ.เอกชน ตัดสินใจได้ว่าจะรับบริการหรือไม่
ผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นการไปซื้อยาข้างนอกนั้น นพ.ไพบูลย์ กล่าวว่า ก็ต้องอยู่ที่ความมั่นใจของคนไข้ว่า มั่นใจใน รพ.ก็ไม่ไปซื้อข้างนอก แต่หากต้องการทุ่นเงิน เพราะ รพ.จะมีต้นทุนเยอะ ทั้งเภสัชกร การเก็บรักษายา เรื่องการบริหารจัดการยา การควบคุมอุณหภูมิยา เป็นต้น ซึ่ง รพ.เอกชนจะมีต้นทุน ทำให้ราคาแตกต่างได้
“คุณศุภจี ท่านเปิดโอกาสให้คนไข้มีโอกาสเลือกได้ โดยจะทำในลักษณะ MOU ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเป็นตัวแทนในการหารือ แต่ก็มีหลายแห่งที่จะมาร่วมหารือกัน คาดว่าจะประชุมถึงรายละเอียดต่างๆ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่กระทรวงพาณิชย์” นพ.ไพบูลย์ กล่าวและว่า ปัจจุบันสมาคมโรงพยาบาลเอกชน มีสมาชิกราว 354 แห่ง และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหากมีการทำข้อตกลง MOU ร่วมกันกับ พณ. ก็จะมี รพ.เอกชนหลายแห่งเข้าร่วม ซึ่งจริงๆ ทุกแห่ง พร้อมให้การสนับสนุนนโยบายของ พณ.อยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีข้อกังวลเรื่องการควบคุมราคายา รพ.เอกชน จะกระทบกับต้นทุนหรือไม่ นพ.ไพบูลย์ กล่าวว่า ก็มีส่วน เพราะต้นทุนมีหลายอย่าง ไม่ใช่ของที่ซื้อมาขายไป แต่ยังมีหลายปัจจัย และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาล แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดก็อยู่ที่ประชาชนเป็นผู้เลือก เพราะยังมีสิทธิอื่นๆ คนไทยทุกคนไม่ต้องเสียค่ารักษา เพราะยังมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ แต่การรับบริการผ่าน รพ.เอกชน เป็นทางเลือก
เมื่อถามว่า อีกมุมมองว่านโยบายของรัฐมนตรีว่าการ พณ. ต้องการให้ผู้ป่วยสิทธิอื่นๆ ที่มีกำลังจ่ายสามารถใช้บริการ รพ.เอกชนในราคาเหมาะสม ไม่ต้องรอคิว และลดความแออัดใน รพ.รัฐ นพ.ไพบูลย์ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการ พณ.มีวิสัยทัศน์ที่ดี ลดความแออัดใน รพ.รัฐ แต่การใช้บริการ รพ.เอกชน ต้องชัดเจนในเรื่องราคา ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่ดี