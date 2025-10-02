กรมอุตุฯ จับตา ‘แมตโม’ พายุลูกใหม่ เตือน ไทยตอนบนฝนตกเพิ่มช่วง 6-7 ต.ค.
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม กรมอุตุนิยมวิทยา อัพเดตผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน (ทุก ๆ 24 ชม. : (นับตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 07.00 น.วันรุ่งขึ้น) และลมที่ระดับ 850hPa (1.5 กม.) 10 วันล่วงหน้า ระหว่าง 2- 11 ต.ค. 68 init. 2025100112 จากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา (TMD-WRFDA) ว่า
วันที่ 2-5 ต.ค. 68 เป็นต้นไป ฝนจะเริ่มลดน้อยลง แต่ยังคงมีฝนบางแห่ง ในภาคเหนือ ภาคกลาง ฝนยังไม่ขาดเม็ด ยังมีเป็นระยะ ๆ โดยในช่วงวันที่ 6-7 ต.ค. 68 ฝนจะเพิ่มขึ้นบ้าง โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคอีสาน) จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุ ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและ สปป.ลาว บางส่วนอาจจะล้ำมาปกคลุมทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน ลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นบ้าง
ปลายช่วงตั้งแต่วันที่ 8-11 ต.ค. 68 ฝนยังมีบางแห่ง เริ่มมีสัญญาณของลมเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น บ่งชี้เริ่มจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมา แต่ช่วงนี้ยังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดู ทิศทางลมแปรปรวน วันเดียวอาจมีทั้งฝน ทั้งอากาศเย็นตอนเช้า อากาศร้อนตอนกลางวันได้ ต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพ
สำหรับพายุดีเปรสชันในมหาสมุทรแปซิฟิก (ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์) มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนได้ (เนื่องจากพายุนี้ยังอยู่ในทะเล) จะเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือผ่านเกาะลูซอล ประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน และจะเคลื่อนตัวไปทางเกาะไหลหลำ และขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนตอนใต้หรือประเทศเวียดนามตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ยังไม่ควรตื่นตระหนกติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นระยะ ๆ (ข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลง ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศ ไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือที่เกิดขึ้นในขณะนี้)
ขณะที่ใน แผนที่อากาศผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุชื่อพายุลูกดังกล่าวว่าชื่อแมตโม (MATMO) หมายถึงฝนที่ตกหนัก ตั้งชื่อโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
จับตาพายุใหม่
- พายุดีเปรสชันทางตะวันออกของฟิลิปปินส์
- แนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้น → พายุหมุนเขตร้อน
- จะลงสู่ ทะเลจีนใต้ตอนบน (3-4 ต.ค.)
- คาดขึ้นฝั่ง เวียดนามตอนบน (5-6 ต.ค.)
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
- วันที่ 2-5 ต.ค. ฝนลดลง เหลือเพียงฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
- วันที่ 6-8 ต.ค. ฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือ/ภาคอีสาน/ภาคตะวันออก