กรมอุตุ อัพเดตเส้นทาง ‘พายุแมตโม’ มุ่งหน้าลงสู่ทะเลจีนใต้ ยันไม่เข้าไทย
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม กรมอุตุนิยมวิทยา อัพเดตเส้นทางพายุโซนร้อน แมตโม (MATMO) ค่ำวันนี้ ทราบว่าพายุนี้ยังมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือผ่านเกาะลูซอล ประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน ในช่วงวันที่ 3-4 ต.ค.68 และจะเคลื่อนตัวไปทางเกาะไหลหลำ และขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนตอนใต้หรือประเทศเวียดนามตอนบน ช่วงวันที่ 6-7 ต.ต.68
พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ไม่ควรตื่นตระหนก เพราะทิศทางเริ่มปรับสั้นลง หลายแบบจำลองเริ่มให้ตรงกัน ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะๆ
ทั้งนี้ ข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลง ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศ ไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือที่เกิดขึ้นในขณะนี้
ADVERTISMENT