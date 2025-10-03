กทม.ฝนหนักแต่เช้า อ่อนนุช 80 น้ำขัง ศรีนครินทร์ ขาออก โครงเหล็กปลิว พหลโยธินไม้ใหญ่ล้มระเนระนาด

กทม.วุ่นวายแต่เช้า ฝนหนักหลายแห่ง อ่อนนุช 80 น้ำขังเต็มพื้นที่ ศรีนครินทร์ ขาออก โครงเหล็ก และแผ่นสังกะสี ปลิวหลุดออกมาที่ถนน รถติดท้ายแถวถึงลำสาลี พหลโยธิน ไม้ใหญ่ล้มระเนระนาด
ตั้งแต่เวลา 04.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม ศูนย์เตือนภัยน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร(กทม.) รายงาน สถานการณ์ฝนตกหนักหลายจุดในกทม.โดยเริ่มตั้งแต่ เขตหนองจอก คลองสามวา ต่อเนื่อง จ.ปทุมธานี เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านเข้าพื้นที่ กทม. ตอนบน เขตคลองสามวา สายไหม ดอนเมืองต่อเนื่อง จ.ปทุมธานี
เวลา 05.00 น./ ฝนเล็กน้อย-ปานกลางเขตดอนเมือง หลักสี่ จตุจักร ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางกะปิ สะพานสูง ต่อเนื่อง จ.ปทุมธานี เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตบึงกุ่ม 19.0 มม.
05.15 น./ กทม.ฝนปานกลางถึงหนักเขตหลักสี่ จตุจักร ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางกะปิ สะพานสูง พื้นที่ชั้นใน แนวริมแม่น้ำ เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตจตุจักร 46.5 มม.
เวลา 05.30 น./ กทม.ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตดอนเมือง หลักสี่ จตุจักร ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางกะปิ สะพานสูง ประเวศ ลาดกระบัง พื้นที่ชั้นใน แนวริมแม่น้ำ เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตจตุจักร 49.5 มม.
เวลา 05.45 น./ กทม.ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตดอนเมือง หลักสี่ จตุจักร ลาดพร้าว พื้นที่ชั้นใน แนวริมแม่น้ำ เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ คาดเคลื่อนเข้าปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีทั้งหมด ปริมาณฝนสูงสุดเขตจตุจักร 50.0 มม.
เวลา 06.00 น./ กทม.ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตดอนเมือง สายไหม หลักสี่ ลาดกระบัง ประเวศ สวนหลวง บางนา คลองเตย พระโขนง แนวริมแม่น้ำ พื้นที่ฝั่งธนบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตจตุจักร 50.5 มม.
เวลา 06.30 น./ กทม.ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตหลักสี่ จตุจักร บางซื่อ ลาดกระบัง ประเวศ บางนา คลองเตย พระโขนง ทวีวัฒนา บางแค หนองแขม บางขุนเทียน เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตจตุจักร 52.0 มม.
07.15 น. ถนนอ่อนนุช ขาเข้า ก่อนถึงโลตัส อ่อนนุช 80 มีน้ำท่วมขังเกือบเต็มพื้นที่
เวลา 07.22 น.FM91 Trafficpro รายงานว่าที่บริเวณ ถนนศรีนครินทร์ ขาออก ก่อนถึงซอยศรีนครินทร์ 9 มีโครงเหล็ก และแผ่นสังกะสี ปลิวหลุดออกมาที่ถนน กีดขวางในช่องทางซ้าย รถติดมาก ท้ายแถวสะสมแยกลำสาลี นอกจากนี้ ภายในซอยกรุงเทพกรีฑา 8 ต้นไม้ และเสาไฟหักโค่น รถไม่สามารถผ่านเข้า-ออกซอยได้ แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทาง
ถนนศรีนครินทร์ ขาเข้า ที่จะเบี่ยงซ้ายเข้าถนนพระราม 9 มีน้ำท่วมขัง และต้นไม้ล้ม รถเบี่ยงเข้าถนนพระราม 9 ไม่ได้ เจ้าน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ท้ายแถวสะสมแยกศรีพัฒา
ขอบคุณภาพจาก FM91 Trafficpro