ผู้ประกันตนห้ามพลาด! เช็กสิทธิ-เงินสมทบประกันสังคม 17 รายการ ผ่านแอพพ์ ‘ทางรัฐ’
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นางสาวบุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส. เดินหน้าพัฒนาบริการดิจิทัลที่ทันสมัย อำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ล่าสุดร่วมมือแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” (Application “Tang Rat”) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของประกันสังคมได้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น
นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า โดยผู้ประกันตนสามารถใช้บริการ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางภาครัฐ แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ในงานบริการถึง 17 รายการ คือ
1) การขึ้นทะเบียนนายจ้างกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
2) การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 39
3) การสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
4) การชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 40
5) การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
6) การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม กรณีทันตกรรม
7) การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีคลอดบุตร
8) การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ
9) การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีเงินสงเคราะห์บุตร
10) การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
11) การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน
12) การขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
13) การขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีทุพพลภาพ
14) การขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีตาย
15) การขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีชราภาพ
16) การขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีเงินสงเคราะห์บุตร
17) การเปลี่ยนสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์
“ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ผ่านระบบ iOS และ Android พร้อมลงทะเบียนใช้งานด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนกับภาครัฐ เพื่อความปลอดภัยและยืนยันตัวตน การบูรณาการกับแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการให้บริการรูปแบบดิจิทัลที่เข้าถึงง่ายและลดภาระของประชาชน สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการให้ทันสมัย ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง เพื่อมอบความสะดวกสบายในการใช้บริการระบบประกันสังคมให้คลอบคลุมยิ่งขึ้น” เลขาธิการ สปส. กล่าว